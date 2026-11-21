Libre depuis son départ de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a fait son grand retour… dans une publicité très étonnante pour Burger King.

Cela fait quatre mois que Didier Deschamps a officiellement passé la main à Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Après 14 ans au chevet des Bleus, l’ancien sélectionneur tricolore est libre de tout contrat. Sollicité par Manchester United, la Juventus Turin et certains clubs saoudiens, l’ancien entraîneur de l’OM a décidé de prendre le temps de se reposer avant de replonger dans un nouveau projet. Didier Deschamps ne reste pas pour autant les bras croisés. L’ex-sélectionneur de l’équipe de France a notamment fait son grand retour médiatique, dans un rôle pour le moins inattendu.

Acteur principal d’une longue publicité de 1m15 pour Burger King, « DD » joue son propre rôle d’un entraîneur sans club et qui s’ennuie profondément. Jusqu’à ce qu’un fast food fasse appelle à lui pour manager une équipe de cuisiniers. Une publicité que le compte X de Burger King a publié ce samedi sur les réseaux sociaux. Selon les informations de RMC, la publicité sera diffusée pour la première fois à la télévision ce samedi soir, juste avant la deuxième mi-temps du match de Rugby entre la France et l’Argentine. Un spot publicitaire au prix très élevé selon la radio.

Deschamps en mode acteur pour Burger King

Le retour de Didier Deschamps dans un rôle d’acteur a en tout cas fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, où les internautes ont globalement fait preuve de bienveillance avec l’ancien sélectionneur national. « Il nous manque », « La pub est sympa » ou encore « C’est fort » peut-on notamment lire sous la vidéo publiée par la grande enseigne de fast food. Dans un nouveau rôle, Didier Deschamps s’est en tout cas parfaitement adapté. On lui souhaite tout de même de le revoir dans un costume d’entraîneur bien mieux taillé pour lui.