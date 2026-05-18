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Deschamps le déteste, Nasri balance

Equipe de France18 mai , 21:30
parHadrien Rivayrand
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Didier Deschamps a connu de nombreux joueurs au cours de sa carrière à la tête des Bleus. Et il ne garde visiblement pas un très bon souvenir de Samir Nasri…
L'équipe de France sera au rendez-vous dans quelques semaines pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Une compétition très attendue par les supporters et observateurs, d’autant que la génération actuelle nourrit de grandes ambitions. Didier Deschamps a une nouvelle fois dû effectuer des choix forts pour composer son groupe. Certains joueurs, comme Corentin Tolisso ou Eduardo Camavinga, peuvent se sentir frustrés de ne pas avoir été retenus.

Nasri et son anecdote révélatrice 

Par le passé, le sélectionneur s’était déjà attiré les critiques de certains joueurs ou de leur entourage après des non-sélections. En 2014, la compagne de Samir Nasri, Anara Atanes, avait notamment réagi très violemment à l’absence de son compagnon pour la Coupe du monde au Brésil. Elle avait publié sur les réseaux sociaux :
« Fuck France and fuck Deschamps ! What a shit manager ! »
Avant d’en rajouter une couche en qualifiant la France de « nation de racistes ».

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Cette sortie médiatique avait d’ailleurs entraîné une plainte de Didier Deschamps. Depuis, la relation entre Samir Nasri et le sélectionneur semble totalement rompue. Il y a quelques heures, lors d’un entretien accordé à Kmelofficial, l’ancien joueur de Manchester City a raconté une anecdote révélatrice du ressentiment entre les deux hommes :
« Pascal Olmeta m'appelle pour faire un match caritatif, je lui dis avec plaisir. Il m'envoie un message quelques semaines plus tard et me dit : “Je suis désolé de te dire ça, Didier Deschamps est le parrain de mon association et il a dit que si tu venais, il ne participerait pas au match.”
Donc je lui envoie un message, je lui dis : “Écoute Pascal, ne va pas te fâcher avec lui, c'est le parrain de ton association, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, c'est une belle opportunité pour toi de l'avoir. La prochaine fois, si tu as besoin, je serai là, mais faites un bon match.” »
L’ambiance semble donc toujours aussi glaciale entre Didier Deschamps et Samir Nasri…
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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