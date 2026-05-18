CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale

Dans quelques semaines aura lieu la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. La Suisse ne veut pas faire de la figuration dans cette compétition.

L’Argentine remettra bientôt son titre en jeu lors de ce Mondial en Amérique du Nord. La concurrence s’annonce féroce pour le sacre final. Si la Suisse sait qu’elle ne fait pas partie des grandes favorites, elle veut néanmoins afficher une belle image, consciente de la qualité de la génération actuelle qui compose son effectif. Lors de la phase de groupes, la Nati sera opposée au Qatar, à la Bosnie et au Canada. De quoi aborder la compétition avec confiance. En Amérique du Nord, dans ce format avec plus d'équipes, la Suisse veut marquer les esprits et viser au minimum les quarts de finale. C’est en tout cas l’objectif fixé par le sélectionneur, Murat Yakin.

La Suisse rêve en grand

Lors d’un entretien accordé à Blick, le technicien de 51 ans a en effet prévenu la concurrence : « Les objectifs ? Réussir le meilleur Mondial de l’histoire, tout simplement. Avoir frôlé la finale de l’Euro, ou en tout cas avoir cru que c’était possible d’y parvenir, nous donne des raisons d’être ambitieux. Vous pouvez interpréter mes déclarations par rapport au résultat brut, mais aussi à la manière de jouer. Nous voulons bien sûr aller le plus loin possible. Si nous sortons en bonne position du groupe, nos chances grandiront. »

Dans son histoire, la Suisse n’est jamais allée plus loin que les quarts de finale de la Coupe du monde, la dernière fois remontant à 1954. Les espoirs sont donc importants à l’approche de cette édition. Lors de l’Euro 2024, la Nati avait été éliminée aux tirs au but en quarts de finale contre l’Angleterre après avoir montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations européennes. De quoi nourrir une grande confiance pour une sélection qui estime être arrivée à maturité et capable de marquer les esprits sur la scène mondiale.