CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.
https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html
Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .
Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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