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Murat Yakin

CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale

Mondial 202618 mai , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Dans quelques semaines aura lieu la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. La Suisse ne veut pas faire de la figuration dans cette compétition.
L’Argentine remettra bientôt son titre en jeu lors de ce Mondial en Amérique du Nord. La concurrence s’annonce féroce pour le sacre final. Si la Suisse sait qu’elle ne fait pas partie des grandes favorites, elle veut néanmoins afficher une belle image, consciente de la qualité de la génération actuelle qui compose son effectif. Lors de la phase de groupes, la Nati sera opposée au Qatar, à la Bosnie et au Canada. De quoi aborder la compétition avec confiance. En Amérique du Nord, dans ce format avec plus d'équipes, la Suisse veut marquer les esprits et viser au minimum les quarts de finale. C’est en tout cas l’objectif fixé par le sélectionneur, Murat Yakin.

La Suisse rêve en grand 

Lors d’un entretien accordé à Blick, le technicien de 51 ans a en effet prévenu la concurrence : « Les objectifs ? Réussir le meilleur Mondial de l’histoire, tout simplement. Avoir frôlé la finale de l’Euro, ou en tout cas avoir cru que c’était possible d’y parvenir, nous donne des raisons d’être ambitieux. Vous pouvez interpréter mes déclarations par rapport au résultat brut, mais aussi à la manière de jouer. Nous voulons bien sûr aller le plus loin possible. Si nous sortons en bonne position du groupe, nos chances grandiront. »

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Dans son histoire, la Suisse n’est jamais allée plus loin que les quarts de finale de la Coupe du monde, la dernière fois remontant à 1954. Les espoirs sont donc importants à l’approche de cette édition. Lors de l’Euro 2024, la Nati avait été éliminée aux tirs au but en quarts de finale contre l’Angleterre après avoir montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations européennes. De quoi nourrir une grande confiance pour une sélection qui estime être arrivée à maturité et capable de marquer les esprits sur la scène mondiale.
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… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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