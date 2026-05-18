Pep Genesio à l'OM ?
Bruno Genesio entre Lille et Marseille

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

OM18 mai , 21:00
parClaude Dautel
6
La saison lilloise s'est terminée de superbe façon, car même si le LOSC a perdu contre Auxerre, le club nordiste jouera la prochaine Ligue des champions. Mais, il n'est pas certain que Bruno Genesio sera sur le banc de Lille.
L'entraîneur du LOSC va-t-il lâcher la Ligue des champions pour l'Europa Ligue ? A cette question, difficile de répondre tant l'incertitude semble grande autour de Bruno Genesio. Ce qui est certain, c'est que l'Olympique de Marseille pense très sérieusement au technicien français de 59 ans pour remplacer Habib Beye car le quotidien L'Equipe annonce que récemment Stéphane Richard, qui sera officiellement le président de l'OM dans quelques jours, s'est déjà entretenu avec Bruno Genesio. On imagine bien que si le successeur de Pablo Longoria a récemment parlé avec l'entraîneur de Lille, ce n'est pas pour parler des derniers forfaits de chez Orange. Nathan Gourdol, journaliste du quotidien sportif dans le Nord, précise que Genesio est très sensible à ce contact avec le club phocéen, même s'il s'inquiète tout de même de la situation financière de l'OM qui pourrait ralentir les investissements au mercato.

Genesio ne dit plus non à une prolongation à Lille

Si Bruno Genesio regarde du côté de Marseille, il ne tourne toutefois pas le dos à Lille, même si certains ont interprété son salut aux supporters du LOSC, après le match contre Auxerre, comme le signal d'un départ prochain. Mais après deux saisons sur le banc des Dogues, l'hypothèse d'une troisième année consécutive n'est pas non plus à repousser fermement. « À Lille, un proverbe dit qu'après la pluie vient Olivier Létang et que le président n'aurait pas encore abandonné l'idée de le conserver », prévient notre confrère, qui affirme que désormais Bruno Genesio ne refuse plus aussi fermement de prolonger son séjour dans le Nord. Cela avec le soutien de certains joueurs importants qui aimeraient le voir rester à Lille et qui pensent que l'ancien coach de Lyon et Rennes peut changer d'avis. Le suspense est donc à son comble, le technicien ayant déjà prévu de faire rapidement le point avec son président, une fois revenu de ses vacances à Saint-Tropez.
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Derniers commentaires

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Même si Letang doit etre une tete a claque, Lille est le club ideal pour lui... A l OM il va se faire broyer par la pression médiatique et les supporters, il est pas prêt.

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Ce gars a le QI d une olive dénoyautées, ils pensent clairement ce qu il dit, mais il est trop c*n pour voir les incohérences de son discours ...

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C'est pas nouveau en même temps...

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Que l est le rapport entre la provenance des fonds et l article ? Tu sous entends en premier lieu que c est la dominance du PSG sur le championnat qui entraine se désintérêt, je peux le comprendre pour les supporters adverse, mais les supporters sont en attente de festivités, d ou mon exemple du Bayern ... Ils ecrasent encore plus leur championnat et adversaires que le PSG, ils ont le meme budget que le PSG, ça ne les empêche pas de fêter leur titre avec leur supporters en plein centre ville !!!

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
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Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
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14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
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17
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18
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