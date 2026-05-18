Arsenal-Burnley : Les compos (21h sur C+ Foot)

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Sergio, tu es vraiment convaincu par ce que tu écris, ou est-ce juste pour prouver que tu es maître en conneries ? Affaiblir les autres équipes, c'est ce que faisait Aulas. Je me souviens bien quand il faisait le forcing pour recruter Pauleta en lui proposant un très gros salaire, ce qui a obligé le PSG à s'aligner sur le salaire proposé par Aulas pour garder Pauleta, ce qui a énormément gréver le budget mercato. Et après, Aulas qui déclare en rigolant qu'il n'a jamais voulu recruter Pauleta mais juste forcer le PSG à lui donner un meilleur salaire et donc affaiblir le club. Et pour Barcola, C'est celui qui a le plus de temps de jeu parmi les attaquants. Saison 2025-2026 : "Bradley Barcola : 2878 minutes, 35 titularisations. Désiré Doué : 2438 minutes, 28 titularisations. Ousmane Dembelé : 2083 minutes, 24 titularisations. Lee Kang-In : 1842 minutes, 19 titularisations. Khvicha Kvaratskhelia : 2826 minutes, 35 titularisations. Gonçalo Ramos : 1672 minutes, 15 titularisations." Et celui dont tu parles en dernier, il n'était pas titulaire ? Il était là à cirer le banc pendant 7 ans, juste parce que le PSG voulait affaiblir les adversaires ? Il n'est pas parti parce qu'il rêvait de jouer dans l'autre club ? Est-ce que tu te rends compte des énormités et des âneries que tu écris ? J'ai l'impression que tu le fais exprès pour troller, parce qu'écrire autant d'âneries quand il s'agit du PSG, ce n'est pas normal ni naturel.