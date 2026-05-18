Le PSG et la Ligue 1 humiliés en mondovision

Confrontée à divers obstacles, la Ligue de Football Professionnel a placé la célébration du titre du Paris Saint-Germain avant le derby contre le Paris FC dimanche. Une organisation bâclée et peu flatteuse pour la Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne gardera pas un souvenir mémorable de la remise de son trophée. Dimanche soir, une heure avant le derby perdu contre le Paris FC (2-1), le champion de France a brièvement célébré dans un coin du Stade Jean-Bouin. Une célébration indigne du parcours des hommes de Luis Enrique, mais aussi du championnat dans son ensemble, précise le journaliste Romain Beddouk, auteur d’un coup de gueule dans sa chronique.

« C'est une bien triste soirée pour le Paris Saint-Germain et plus globalement pour le foot français, a lâché le chroniqueur d’Ici Paris Île-de-France. Ça a commencé par cette célébration ridicule : une pancarte, pas de podium, pas de musique, pas de feux d'artifice, dans un coin, avant le match, avec les joueurs en baskets et pendant que le speaker du stade passait un autre message qui n'a rien à voir. Peut-être que je vous parle de la remise du trophée du championnat du dimanche matin… Mais non, visiblement, même pour ce trophée-là, il y a un protocole. Non, je vous décris bien la cérémonie de remise de trophée de la Ligue 1, l'élite française. Un moment assez ridicule et assez gênant. »

« Ce n'était pas forcément gênant pour le PSG mais plus pour les garants de la compétitivité de la Ligue 1. Remettre ce trophée de cette manière, c'est le pire dénigrement possible pour la compétition. Là, l'organisateur assume complètement : "Ouais, bof, notre truc ne vaut pas trop le coup d'être fêté", a interprété Romain Beddouk, avant de pointer les coupables du doigt. Il y a plein de responsables. Je pointe du doigt la LFP qui a loupé son calendrier et ses directives à donner aux clubs recevant le champion de France. » Puis l’observateur parisien s’est attaqué aux autorités qui ont recalé le Paris Saint-Germain.

« Je pointe aussi la Préfecture de police de Paris qui a refusé toutes propositions pour fêter ça dignement au Parc des Princes, une rue en face de Jean-Bouin, parce que la Préfecture de police ne sait pas gérer deux flux de supporters de deux clubs différents. Du coup, quand on ne sait pas faire, la décision c'est d'interdire Drôle de vision de la liberté… Et puis il y a le Paris FC qui n'a absolument rien fait pour arranger le choses, que ce soit en termes de timing avant le match et d'espace alloué. Ça aurait pu être au centre du terrain, mais non, non, c'était dans un coin. Pour un club censé être frère ou ami, c'est quand même assez cocasse. Donc concernant ce protocole, la soirée était assez honteuse pour le foot français », a insisté le journaliste.