Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Nombreux sont les observateurs du football à réclamer le retour de Corentin Tolisso en équipe de France. Brillant avec l’OL, le champion du monde 2018 n’a pas encore convaincu Didier Deschamps de le rappeler.

Cela fait désormais plus d’un an et demi que Corentin Tolisso est de retour à un excellent niveau avec l’Olympique Lyonnais . Cette saison encore, le capitaine des Gones confirme sa grande forme avec 10 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, l’ex-joueur du Bayern Munich se montre précieux à tous les niveaux pour l’OL, que ce soit offensivement mais aussi à la récupération ou encore dans le leadership.

Pour de nombreux observateurs et bien sûr pour les supporters lyonnais, l’absence de Corentin Tolisso en équipe de France est incompréhensible. Alex De Castro est du même avis. Pour le créateur de contenus, suivi par plus de 230.000 followers sur YouTube, seule une embrouille cachée entre Corentin Tolisso et Didier Deschamps peut justifier une telle mise au placard de la part du sélectionneur alors que la Coupe du monde approche à grands pas.

« Tolisso est sous-coté par le sélectionneur de l’équipe de France. Je ne comprends pas pourquoi il ne l’appelle pas. Cela fait un an et demi qu’il est de retour à un niveau incroyable. Qui est réellement plus fort que lui au milieu de terrain actuellement ? Zaïre-Emery par exemple j’aime beaucoup, il revient très bien. Mais c’est pas aussi fort aujourd’hui et en plus, il joue latéral droit la plupart du temps. Khephren Thuram, très bien, mais Tolisso est plus complet. Camavinga est toujours blessé, Kanté et Tchouaméni sont des purs milieux défensifs donc en termes de profil, c’est plus difficile de les comparer à Tolisso » a d’abord analysé le youtubeur avant de poursuivre son argumentaire.

A moins qu’il y ait une embrouille extrasportive entre eux...

« Mais dans ce registre box to box, il reste Manu Koné. Ok, c’est bien plus jeune, mais offensivement Tolisso est au-dessus. Le seul que je mets au-dessus de Tolisso aujourd’hui c’est Rabiot. Et encore, il n’y a pas une différence de niveau abyssale. Tolisso n’est plus tout jeune, mais Deschamps a une mission court terme donc niveau gestion de groupe, je ne comprends pas ce choix. On parle d’un joueur qui excelle à tous les postes du milieu de terrain, qui marque, qui est devenu un leader, qui a déjà gagné la Coupe du monde… Je suis certain que Tolisso, ce n'est pas le mec qui va réclamer une place de titulaire et te poser des problèmes. A moins qu’il y ait une embrouille extrasportive entre eux dont personne n’est au courant, je ne comprends pas » analyse-t-il.

Les supporters de l’OL n’auront sans doute pas un mot à rajouter à cet argumentaire et vont maintenant croiser les doigts pour que Corentin Tolisso effectue son grand retour en équipe de France pour les matchs amicaux de la fin du mois de mars aux Etats-Unis.