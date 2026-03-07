Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Le FC Nantes reçoit ce samedi le SCO et en cas de défaite à Angers, il semble cette fois acquis qu'Ahmed Kantari passera à la trappe. Les Kita ont déjà des idées en tête.

Sauvé par la victoire contre Le Havre il y a deux semaines à la Beaujoire , Ahmed Kantari est de nouveau sur un siège éjectable à quelques heures du match entre les Canaris et Angers. Alors que l'avenir du FC Nantes en Ligue 1 est ouvertement très sombre, puisque le club a trois points de retard sur le premier non-relégable, et surtout sept sur Nice, actuel quinzième de Ligue 1, Waldemar et Franck Kita ont visiblement lancé les manœuvres pour changer d'entraîneur si les choses se passent mal. A quelques heures de la rencontre, Emmanuel Merceron, bien renseigné sur les coulisses du FC Nantes, confirme que l'ancien adjoint d'Antoine Kombouaré est une nouvelle fois en grand danger.

Kantari en danger, rien ne change à Nantes

« Il se pourrait que cette fois, en cas de défaite ce soir du FC Nantes, ce soit la bonne pour Ahmed Kantari. Ça s'est pas mal activé cette semaine, + trêve de 2 semaines derrière. Tout est réuni en cas de résultat négatif », confirme Emmanuel Merceron. Alors qu'il ne reste plus que 10 matchs à jouer cette saison en Ligue 1, il est clair qu'il n'y aura pas réellement d'autre créneau pour un deuxième changement d'entraîneur cette saison. Après avoir fait sauter le fusible Luis Castro le 12 décembre dernier, alors que ce dernier était là depuis cinq mois, les Kita père et fils n'hésiteront pas à en faire de même avec Ahmed Kantari si ce dernier n'a aucune solution à proposer.

Kantari a un bilan terrible

Et pour l'instant, c'est le cas puisque depuis qu'il a remplacé l'entraîneur portugais, Kantari n'a gagné que deux matchs en Ligue 1 (OM et Le Havre) et a perdu sept rencontres. Un terrible bilan pour une formation nantaise qui l'avait désigné pour sauver sa place dans l'élite, ce qui est totalement raté. Contre le SCO, Nantes et Ahmed Kantari joueront très gros.