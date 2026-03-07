Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Heureusement qu’il y a une exception de tps en tps mais ça reste rare. Vous en avez sortis quelques uns félicitations mais tout les 10 ans ou plus c’est pas top
Monaco a su faire un pressing defensif haut et a bien superturber Paris qui a perdu des ballons betement.Il va falloir plus de rigueur derriere et tirer devant.
Safonov fait 2 supers arrets et les 2 buts sont offerts par la defense ,le 3eme la balle est deviee sinon il l'arrete .Arrete de le critiquer ,il faut être serieux
Il n'a pas le volume de jeu pour etre titulaire dans ce genre de match.Il est bouffé physiquement
Les matchs c'est aussi une histoire de contexte, le cadeau de WZE sur le 1er but nous met dedans. Derrière on fait que courir derrière le score, se découvrir et vendanger devant. Je l'ai trouvé intéressant le Dro hier, j'attend pas de lui qu'il débloque un match mais OUI il doit muscler son jeu il saute à chaque contact. Les vrais "fraudes" hier c'est WZE, Kvara et Doué. Barcola dans son nouveau rôle est plutôt pas mal, il a encore sa maladresse mais il propose beaucoup au moins.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Il se pourrait que cette fois, en cas de défaite ce soir du #FCNantes ce soit la bonne pour Ahmed Kantari. ça s'est pas mal activé cette semaine, + trève de 2 semaines derrière. Tout est réuni en cas de résultat négatif. #FCNSCO