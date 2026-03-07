OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

Flaco tu fais partie du staff de l’EDF ou du PSG ? T’as de la chance t’as des infos que personne a… tu balances des affirmations comme si t’étais l’adjoint d’Henri lekéké alors que tu bouges pas de ton comptoir de pmu
« Le petit OM » enfin des gens lucide même dans le choix de leur nom. Médina à ce prix quelle arnaque et il est pas fit mais ça l’empêche pas de remonter son short sans arrêt comme un débile. Joue en calbute médina c’est plus simple
Pkus d'un an qu'on l'entend plus celui-la... normal il pouvait plus rien dire... eh la ca flanche qui revoilà...quel beau métier chroniqueur football tellement simple...
Le mec peut jouer à tout les postes du milieu ce qui offre bcp de solutions. Il enchaîne 2 saisons à un super niveau il a incroyablement progresser à la finition mais il est lyonnais donc tout ça ne sert à rien on sait que DD ne le prendra pas
C'est drôle que tu dis ça car tu dois avoir la mémoire courte, a un moment l'OM avait Médina, Gouiri, Paixao, Weah, Aguerd, Traoré etc ..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
