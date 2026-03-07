l om evite le pire avec medina iconsport 266745 0762 397531

OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

L’OM se déplace à Toulouse ce samedi soir en Ligue 1. Les Phocéens espèrent s’appuyer sur une belle solidité défensive, avec un Facundo Medina qui pourrait bénéficier de temps de jeu.
La récente arrivée de Habib Beye à l’Olympique de Marseille a déjà entraîné quelques ajustements. Facundo Medina fait partie des joueurs qui n'ont pas encore pleinement eu l'occasion de s'exprimer. L'Argentin a beaucoup à prouver avec le club phocéen, lui qui avait été recruté avec ambition depuis le RC Lens l'été dernier.
En plus de performances contrastées sur le terrain, le défenseur a également du mal à convaincre sur son état de forme. De nombreux fans et observateurs de l’Olympique de Marseille critiquent notamment sa corpulence, qui ne correspond pas toujours aux attentes pour le poste.

Medina pointé du doigt par les fans de l'OM 

Selon les informations de Le Petit OM, le joueur de 26 ans a notamment du mal à s'adapter aux exigences du monde professionnel concernant la forme physique. Via X, le compte indique notamment : « C'est un des problèmes de Facundo malheureusement le vivre à la cool sur le sujet du fit n'est pas compatible avec le métier de footballeur... A son arrivée j'étais l'un des seuls à dire qu'à ce prix là c'était ultra cher et qu'il y avait mieux à faire. Maintenant s'il soigne mieux son hygiène de vie ça pourrait être un super défenseur ».

Facundo Medina sait que la pression est de plus en plus grande sur ses épaules. Face à Toulouse ce samedi, il devrait bénéficier de temps de jeu pour aider l’Olympique de Marseille à repartir avec un résultat positif. Les Phocéens se retrouvent sous pression en Ligue 1, avec une concurrence particulièrement féroce pour les premières places. La récente victoire de AS Monaco au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain ne joue d’ailleurs pas en faveur de l’Olympique de Marseille, qui doit désormais se montrer solide pour rester dans la course au haut de tableau.
