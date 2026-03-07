Farès Chaïbi
Farès Chaïbi

L'OL vise un international algérien à 15ME

07 mars , 12:20
par Claude Dautel
0
L'OL est en course pour jouer la prochaine Ligue des champions, et dans cette perspective Paulo Fonseca compte étoffer son effectif. Parmi les pistes citées, celle qui mène à Farès Chaïbi, l'international algérien natif de Lyon.
Né dans la capitale des Gaules, et passé chez les jeunes de l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre Toulouse en 2020, Farès Chaïbi évolue désormais à l'Eintracht Francfort. Lié avec le club de Bundesliga jusqu'en 2028, celui qui est devenu international algérien pourrait revenir à l'OL l'été prochain, confirme ce samedi le site Transferfeed. Le milieu offensif de 23 ans, qui est présent à Francfort depuis près de 3 ans, est cependant sur la short list d'autres clubs européens que Lyon, à savoir Stuttgart, Côme, Brentford et Brighton. D'une valeur estimée à 15 millions d'euros, Farès Chaïbi pourrait cependant être tenté de revenir dans sa ville natale pour poursuivre sa carrière, confirme le média spécialisé.

Chaïbi de retour à Lyon ?

Chaïbi a déjà la célébration qu'il faut à Lyon

Cependant, du côté de Francfort, si on est prêt à laisser partir Farès Chaïbi lors du prochain mercato estival, on ne le laissera pas partir en 2026 pour 15 millions d'euros. Transferfeed affirme que les dirigeants allemands exigeront au moins 40 millions d'euros pour leur joueur. Un tarif qui, s'il est confirmé, met l'Olympique Lyonnais totalement hors jeu. Même si le club de Michele Kang a réussi à franchir l'obstacle DNCG, l'OL ne fera pas des folies lors du prochain marché des transferts. L'apport financier possible de la prochaine Ligue des champions ne poussera pas les responsables lyonnais à franchir certaines limites.
F. Chaïbi

F. Chaïbi

FranceFrance Âge 23 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs18
Buts2
Passes décisives8
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Flaco tu fais partie du staff de l’EDF ou du PSG ? T’as de la chance t’as des infos que personne a… tu balances des affirmations comme si t’étais l’adjoint d’Henri lekéké alors que tu bouges pas de ton comptoir de pmu

OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

« Le petit OM » enfin des gens lucide même dans le choix de leur nom. Médina à ce prix quelle arnaque et il est pas fit mais ça l’empêche pas de remonter son short sans arrêt comme un débile. Joue en calbute médina c’est plus simple

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Pkus d'un an qu'on l'entend plus celui-la... normal il pouvait plus rien dire... eh la ca flanche qui revoilà...quel beau métier chroniqueur football tellement simple...

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Le mec peut jouer à tout les postes du milieu ce qui offre bcp de solutions. Il enchaîne 2 saisons à un super niveau il a incroyablement progresser à la finition mais il est lyonnais donc tout ça ne sert à rien on sait que DD ne le prendra pas

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

C'est drôle que tu dis ça car tu dois avoir la mémoire courte, a un moment l'OM avait Médina, Gouiri, Paixao, Weah, Aguerd, Traoré etc ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

