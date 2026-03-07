OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

L'élimination de l'OM en Coupe de France a provoqué une vague de colère chez les supporters du club phocéen, écoeurés de voir que leur équipe ne serait pas encore en course pour un trophée cette saison. Même les abonnés jettent l'éponge.

L'Equipe, des abonnements sont à vendre via les réseaux sociaux pour la fin de saison à des prix bradés. Ce sont des supporters à bout de nerfs qui préfèrent jeter l'éponge en attendant la saison prochaine. Le Vélodrome n'était pas tout à fait comble mercredi pour la réception de TFC en quart de finale de la Coupe de France, et ceux qui sont venus au stade sont repartis avec une gueule de bois sévère après une piteuse élimination aux tirs au but . Pour l'instant, les virages ne craquent pas, mais si l'équipe d'Habib Beye ne s'impose pas ce samedi à Toulouse, alors le ton pourrait singulièrement monter vendredi prochain lors de la réception d'AJ Auxerre. Un match que des abonnés de l'Olympique de Marseille vont volontairement rater, puisque, comme l'a constaté, des abonnements sont à vendre via les réseaux sociaux pour la fin de saison à des prix bradés. Ce sont des supporters à bout de nerfs qui préfèrent jeter l'éponge en attendant la saison prochaine.

OM-TFC a fait du mal aux supporters

Dans le quotidien sportif, une supportrice de longue date de l'Olympique de Marseille explique pourquoi elle a choisi, comme d'autres, de ne plus venir au Vélodrome d'ici la fin de saison en vendant pour 300 euros son abonnement. « Bien sûr, je reviendrai au Vélodrome la saison prochaine. Mais pour cette année, je ne peux plus, cette soirée cauchemardesque m’a achevée. J’ai toujours suivi le club, critiquant ceux qui lâchaient dans les moments difficiles. Mais là, je lâche aussi », explique cette supportrice de 39 ans, qui fréquente le Vélodrome depuis son plus jeune âge.