OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

OM07 mars , 14:30
parClaude Dautel
L'élimination de l'OM en Coupe de France a provoqué une vague de colère chez les supporters du club phocéen, écoeurés de voir que leur équipe ne serait pas encore en course pour un trophée cette saison. Même les abonnés jettent l'éponge.
Le Vélodrome n'était pas tout à fait comble mercredi pour la réception de TFC en quart de finale de la Coupe de France, et ceux qui sont venus au stade sont repartis avec une gueule de bois sévère après une piteuse élimination aux tirs au but. Pour l'instant, les virages ne craquent pas, mais si l'équipe d'Habib Beye ne s'impose pas ce samedi à Toulouse, alors le ton pourrait singulièrement monter vendredi prochain lors de la réception d'AJ Auxerre. Un match que des abonnés de l'Olympique de Marseille vont volontairement rater, puisque, comme l'a constaté L'Equipe, des abonnements sont à vendre via les réseaux sociaux pour la fin de saison à des prix bradés. Ce sont des supporters à bout de nerfs qui préfèrent jeter l'éponge en attendant la saison prochaine.

OM-TFC a fait du mal aux supporters

Dans le quotidien sportif, une supportrice de longue date de l'Olympique de Marseille explique pourquoi elle a choisi, comme d'autres, de ne plus venir au Vélodrome d'ici la fin de saison en vendant pour 300 euros son abonnement. « Bien sûr, je reviendrai au Vélodrome la saison prochaine. Mais pour cette année, je ne peux plus, cette soirée cauchemardesque m’a achevée. J’ai toujours suivi le club, critiquant ceux qui lâchaient dans les moments difficiles. Mais là, je lâche aussi », explique cette supportrice de 39 ans, qui fréquente le Vélodrome depuis son plus jeune âge.
Selon Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe, du côté des groupes officiels, on réussit encore à tenir les troupes, mais la tension est clairement montée d'un cran après l'élimination en Coupe de France. C'est notamment le cas du côté du Virage Nord d'où sont tombés différents projectiles et fumigènes mercredi soir lorsque des joueurs sont venus après la fin du match. Vendredi, la Vieille Garde CU84 a même sorti un communiqué incendiaire. On est loin de la révolte qui avait poussé Frank McCourt à virer Jacques-Henri Eyraud, mais attention quand même pour le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille. Car le climat actuel n'incite pas vraiment les possibles investisseurs à faire des folies.
Derniers commentaires

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Je suis un petit peu plus optimiste depuis le pronostique de Govou. Comme il se plante toujours, on a une petite chance de s'en sortir, malgré tous nos blessés.^^

OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

Couché sale cabot Tu n'étais pas encore né mais avant qsi, 18 000, puis 16000, puis 15000 abonnés, alors silence et va à la niche, les supp parisiens ne valent pas mieux et ne sont là que ds la victoire

OL : Fonseca déballe tout sur le cas Malick Fofana

Et pendant ce temps là, Doukoure tranquille il fait sa saison, et le barco qui passe a coté de la civiere qui amène Fofana, sans un geste, sans aucune compassion, et les medias qui continuent a s'extasier devant eux

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Faut arrêter avec vos embrouilles Toliso mérite , a le niveau Mais bon , à part si DD veut mettre de l'expérience dans son groupe ; son âge va l'empêcher d'être sélectionné

La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent

Si vous mettez Lorient et Brest dans vos favorits pour le top 7 Il y aura des surprises dans le haut du classement je pense que ce sont les 2 équipes qui jouent le plus d'équipes du haut du classement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

