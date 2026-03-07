PSG : Lucas Chevalier out, Paris a choisi Mile Svilar

L'après-Donnarumma tourne au fiasco pour le Paris Saint-Germain avec un Lucas Chevalier décevant. Les Parisiens doivent recruter un taulier au poste l'été prochain et ils se tournent vers Rome avec Mile Svilar.

Euphorique après son sacre européen, le Paris Saint-Germain n'a pas bien travaillé pendant le mercato estival. En 2026, le principal chantier des Parisiens concerne le poste de gardien de but. Décisif dans les gros matchs de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City. Luis Enrique lui préférait le Lillois Lucas Chevalier. Mais, le Français a multiplié les approximations dans les cages parisiennes, perdant sa place au profit du numéro 2 Matveï Safonov.

Svilar, la piste à 60 millions d'euros

Le Russe est plus performant que son compère mais il ne fait pas partie du gratin mondial au poste. Pour rester au sommet du football européen, le PSG devra sans doute recruter un nouveau portier l'été prochain. Le site italien Calciomercato donne le nom de la piste étudiée en priorité par les Parisiens. Il s'agit de Mile Svilar. Le gardien belgo-serbe de 26 ans évolue à l'AS Rome. Titulaire du club romain pour la troisième saison d'affilée, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A.

De quoi mettre l'Inter et la Juventus sur sa route aux côtés du PSG. Néanmoins, Paris est le principal favori pour s'attacher les services de Mile Svilar. La raison de cet optimisme pour les Parisiens ? Le prix réclamé par la Roma : 60 millions d'euros. Une somme énorme pour les cadors italiens qui privilégient désormais un autre profil moins coûteux, celui de Guglielmo Vicario (Tottenham). Si l'investissement Svilar se confirme au PSG, difficile d'imaginer Lucas Chevalier rester dans la capitale avec les 40 millions d'euros investis en lui en 2025.