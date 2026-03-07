ICONSPORT_283367_0069
Mile Svilar

PSG : Lucas Chevalier out, Paris a choisi Mile Svilar

PSG07 mars , 12:00
parMehdi Lunay
2
L'après-Donnarumma tourne au fiasco pour le Paris Saint-Germain avec un Lucas Chevalier décevant. Les Parisiens doivent recruter un taulier au poste l'été prochain et ils se tournent vers Rome avec Mile Svilar.
Euphorique après son sacre européen, le Paris Saint-Germain n'a pas bien travaillé pendant le mercato estival. En 2026, le principal chantier des Parisiens concerne le poste de gardien de but. Décisif dans les gros matchs de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City. Luis Enrique lui préférait le Lillois Lucas Chevalier. Mais, le Français a multiplié les approximations dans les cages parisiennes, perdant sa place au profit du numéro 2 Matveï Safonov.

Svilar, la piste à 60 millions d'euros

Le Russe est plus performant que son compère mais il ne fait pas partie du gratin mondial au poste. Pour rester au sommet du football européen, le PSG devra sans doute recruter un nouveau portier l'été prochain. Le site italien Calciomercato donne le nom de la piste étudiée en priorité par les Parisiens. Il s'agit de Mile Svilar. Le gardien belgo-serbe de 26 ans évolue à l'AS Rome. Titulaire du club romain pour la troisième saison d'affilée, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A.
De quoi mettre l'Inter et la Juventus sur sa route aux côtés du PSG. Néanmoins, Paris est le principal favori pour s'attacher les services de Mile Svilar. La raison de cet optimisme pour les Parisiens ? Le prix réclamé par la Roma : 60 millions d'euros. Une somme énorme pour les cadors italiens qui privilégient désormais un autre profil moins coûteux, celui de Guglielmo Vicario (Tottenham). Si l'investissement Svilar se confirme au PSG, difficile d'imaginer Lucas Chevalier rester dans la capitale avec les 40 millions d'euros investis en lui en 2025.
M. Svilar

M. Svilar

BelgiumBelgique Âge 26 Gardien

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs27
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
Manifestation de supporters de l'OM
OM

OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929
Mercato

Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner

l om evite le pire avec medina iconsport 266745 0762 397531
OM

OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

ICONSPORT_361127_0061
PSG

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Fil Info

07 mars , 14:30
OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille
07 mars , 14:00
Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner
07 mars , 13:40
OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse
07 mars , 13:20
PSG : Grégory Schneider dézingue Paris
07 mars , 13:00
Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?
07 mars , 12:40
Vente OM : McCourt a appuyé sur le bouton
07 mars , 12:20
L'OL vise un international algérien à 15ME
07 mars , 11:30
Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Derniers commentaires

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Flaco tu fais partie du staff de l’EDF ou du PSG ? T’as de la chance t’as des infos que personne a… tu balances des affirmations comme si t’étais l’adjoint d’Henri lekéké alors que tu bouges pas de ton comptoir de pmu

OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

« Le petit OM » enfin des gens lucide même dans le choix de leur nom. Médina à ce prix quelle arnaque et il est pas fit mais ça l’empêche pas de remonter son short sans arrêt comme un débile. Joue en calbute médina c’est plus simple

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Pkus d'un an qu'on l'entend plus celui-la... normal il pouvait plus rien dire... eh la ca flanche qui revoilà...quel beau métier chroniqueur football tellement simple...

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Le mec peut jouer à tout les postes du milieu ce qui offre bcp de solutions. Il enchaîne 2 saisons à un super niveau il a incroyablement progresser à la finition mais il est lyonnais donc tout ça ne sert à rien on sait que DD ne le prendra pas

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

C'est drôle que tu dis ça car tu dois avoir la mémoire courte, a un moment l'OM avait Médina, Gouiri, Paixao, Weah, Aguerd, Traoré etc ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading