Frank McCourt propriétaire de l'OM
Mccourt avec Benatia et Longoria

Vente OM : McCourt a appuyé sur le bouton

OM07 mars , 12:40
parClaude Dautel
Ce n'est plus un secret, Frank McCourt souhaite faire venir un nouvel investisseur à ses côtés à Marseille. Mais cette fois, le Bostonien a déclenché les grandes manœuvres.
Cette fois ce n'est pas une rumeur venue des réseaux, puisque plusieurs gros médias ont confirmé la semaine passée que le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille cherchait des partenaires. A priori, Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre totalement le club phocéen, qu'il valorise à 1,2 milliard d'euros, mais il veut convaincre un partenaire d'injecter 400 millions d'euros pour s'offrir 30% de l'OM. Imitant en cela le Paris Saint-Germain, puisque le Qatar a fait entrer un fonds d'investissement américain dans son capital social, l'homme d'affaires est donc en quête d'un investisseur. Pour cela, Frank McCourt a décidé de changer les hommes et femmes en place afin d'avoir les bonnes personnes au bon poste quand ce changement radical va intervenir. Jérôme Choquet, qui suit le dossier de cette possible vente de l'OM, confirme que McCourt est cette fois vraiment passé à l'action.

McCourt a tranché pour l'OM

Pour celui qui est d'abord un supporter de l'Olympique de Marseille, il est évident que cette fois tout est en place pour la venue d'un nouvel investisseur, voire même d'un nouveau propriétaire. « En juillet 2016 on avait des gens au club qui occupaient des postes improbables. Nous sommes aujourd'hui dans le même schéma où tout est du provisoire et de l'intérim ou attente de départ...Je m'avance un peu mais je pense que nous y arrivons cette fois au changement OFFICIEL », explique Jérôme Choquet sur ce sujet très sensible. Pour l'instant, aucun nom n'est sorti, même si le fantasme d'un richissime investisseur saoudien plane toujours au-dessus de l'OM.

Un investisseur des USA plus que d'Arabie Saoudite

Cependant, dans le climat actuel au Moyen-Orient, les Saoudiens ont probablement d'autres choses en tête que placer des billes dans l'Olympique de Marseille. D'autant que même du côté de la Saudi Pro League, cela tangue un peu, le football saoudien peinant à susciter de l'intérêt en Europe malgré la venue de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema. Frank McCourt regarde plutôt du côté des États-Unis pour faire affaire, même si on imagine qu'il ne fera pas la fine bouche si vraiment quelqu'un lui propose 400 millions d'euros pour une partie de l'OM.
