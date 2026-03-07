psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929

Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner

Mercato07 mars , 14:00
parEric Bethsy
Très en vue avec le Bayern Munich, Michael Olise a fait grimper sa cote sur le marché des transferts. L’ailier français plaît notamment à Liverpool dont l’offre gigantesque a été immédiatement refusée. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui s’intéresse aussi au Bavarois.
Comme en équipe de France, où le sélectionneur Didier Deschamps l’a installé dans le onze, Michael Olise a pris une nouvelle dimension au Bayern Munich. L’ailier convoité par le Paris Saint-Germain réalise une saison exceptionnelle avec 13 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ne peuvent pas passer inaperçues. A l’approche du mercato estival, le nom du Français alimente pas mal de rumeurs, notamment du côté de Liverpool.
Les Reds considèrent le Bavarois comme le successeur idéal de Mohamed Salah, de nouveau annoncé sur le départ. Les deux joueurs n’ont pas tout à fait le même profil, mais Michael Olise, certes moins présent à la finition, peut tout aussi bien animer le couloir droit. Le champion d’Angleterre, qui avait dépensé près de 500 millions d’euros l’été dernier, semble encore disposé à miser gros sur sa cible prioritaire. D’après une information relayée par Fichajes, Liverpool a transmis une offre aux alentours de 150 millions d’euros. Une proposition alléchante et pourtant refusée par le Bayern Munich.

Une cible hors de portée

Les dirigeants bavarois n’ont absolument pas hésité au moment de trancher. Dans les rangs allemands, Michael Olise est perçu comme un élément indispensable dans le projet actuel et pour l’avenir du club. En résumé, l’international tricolore est tout simplement intransférable. Le message a été transmis aux Reds, mais cela n’a pas suffi pour les dissuader. Le géant de Premier League aurait l’intention de revenir à la charge avec une offre supérieure à 150 millions d’euros. Egalement cité parmi les courtisans du Bavarois, le Paris Saint-Germain risque de faire demi-tour. Etant donné sa politique, le champion d’Europe ne devrait pas participer à des enchères aussi élevées.
