Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner

« Le petit OM » enfin des gens lucide même dans le choix de leur nom. Médina à ce prix quelle arnaque et il est pas fit mais ça l’empêche pas de remonter son short sans arrêt comme un débile. Joue en calbute médina c’est plus simple
Pkus d'un an qu'on l'entend plus celui-la... normal il pouvait plus rien dire... eh la ca flanche qui revoilà...quel beau métier chroniqueur football tellement simple...
Le mec peut jouer à tout les postes du milieu ce qui offre bcp de solutions. Il enchaîne 2 saisons à un super niveau il a incroyablement progresser à la finition mais il est lyonnais donc tout ça ne sert à rien on sait que DD ne le prendra pas
C'est drôle que tu dis ça car tu dois avoir la mémoire courte, a un moment l'OM avait Médina, Gouiri, Paixao, Weah, Aguerd, Traoré etc ..
Ah t’es renseigné ou pour affirmer qu’il a un ego surdimensionner en EDF et même en général ? Arrête d’inventer n’importe quoi psk toi tu l’aimes pas soit un peu objectif il est bien meilleur que zaïre guendouzi et bien d’autres c’est juste qu’il est lyonnais vous avez la rage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
🚨🆕 Since a transfer for Michael Olise in the summer is not considered realistic, Liverpool’s Bundesliga focus has shifted to Yan #Diomande. 19 y/o is being monitored and talks have already taken place. #LFC are exploring the market for a high-class winger in the summer, as