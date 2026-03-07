PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

La victoire monégasque au Parc des Princes suscite une très grosse inquiétude du côté des suiveurs du PSG. Journaliste pour Libération, Grégory Schneider est étonné par cette faillite parisienne.

L'Equipe du Soir, Grégory Schneider n'a pas masqué son étonnement et sa désolation devant le niveau actuel du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'en était sorti ric-rac contre Monaco lors du barrage de Ligue des champions, mais vendredi soir, en Ligue 1 l'équipe de Luis Enrique a pris une claque dans son stade . A quelques jours de la réception de Chelsea, cela fait mal aux champions d'Europe, lesquels semblent actuellement n'être que l'ombre de la formation qui a roulé sur la LDC la saison passée. Sur le plateau de, Grégory Schneider n'a pas masqué son étonnement et sa désolation devant le niveau actuel du Paris Saint-Germain.

Le PSG à la dérive

Alors même que Luis Enrique avait dit que son équipe était programmée pour monter d'un cran son niveau à cette époque de la saison. Mais sur ce que l'on a vu lors des dernières rencontres, c'est l'inverse qui se produit et le journaliste de Libération a bien du mal à croire au miracle. Car il faudra un sacré bond en avant sur le plan qualitatif pour que ce PSG-là réussisse à éliminer Chelsea. « Le PSG ne défend pas, contre Monaco ils peuvent en prendre six. J’ai vu Camara faire 70 mètres avec le ballon et je ne pensais pas vivre assez vieux pour voir ça. Alors l’intensité, le contre-pressing, c’est mauvais, ils n’y sont plus du tout. Et ça commence à contaminer leurs points forts, à savoir la précision technique. On sent que ça se dégrade à très grande vitesse. Si Safonov ne fait pas trois ou quatre arrêts de grande classe, le PSG en prend six », fait remarquer Grégory Schneider.

Chelsea arrive au Parc pour gagner

Il est vrai que le portier russe du Paris Saint-Germain, désormais numéro 1 affirmé dans les buts, a évité le naufrage total des champions d'Europe. Et cela en encaissant tout de même trois buts face à une formation de Monaco qui, en trois rencontres, a collé sept buts au PSG. Cole Palmer et ses coéquipiers ont probablement vu tout cela, et Chelsea ne viendra pas au Parc des Princes en mode défensif.