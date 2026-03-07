ICONSPORT_361127_0061

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

PSG07 mars , 13:20
parClaude Dautel
4
La victoire monégasque au Parc des Princes suscite une très grosse inquiétude du côté des suiveurs du PSG. Journaliste pour Libération, Grégory Schneider est étonné par cette faillite parisienne.
Le Paris Saint-Germain s'en était sorti ric-rac contre Monaco lors du barrage de Ligue des champions, mais vendredi soir, en Ligue 1, l'équipe de Luis Enrique a pris une claque dans son stade. A quelques jours de la réception de Chelsea, cela fait mal aux champions d'Europe, lesquels semblent actuellement n'être que l'ombre de la formation qui a roulé sur la LDC la saison passée. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Grégory Schneider n'a pas masqué son étonnement et sa désolation devant le niveau actuel du Paris Saint-Germain.

Le PSG à la dérive

Alors même que Luis Enrique avait dit que son équipe était programmée pour monter d'un cran son niveau à cette époque de la saison. Mais sur ce que l'on a vu lors des dernières rencontres, c'est l'inverse qui se produit et le journaliste de Libération a bien du mal à croire au miracle. Car il faudra un sacré bond en avant sur le plan qualitatif pour que ce PSG-là réussisse à éliminer Chelsea. « Le PSG ne défend pas, contre Monaco ils peuvent en prendre six. J’ai vu Camara faire 70 mètres avec le ballon et je ne pensais pas vivre assez vieux pour voir ça. Alors l’intensité, le contre-pressing, c’est mauvais, ils n’y sont plus du tout. Et ça commence à contaminer leurs points forts, à savoir la précision technique. On sent que ça se dégrade à très grande vitesse. Si Safonov ne fait pas trois ou quatre arrêts de grande classe, le PSG en prend six », fait remarquer Grégory Schneider.

Chelsea arrive au Parc pour gagner

Il est vrai que le portier russe du Paris Saint-Germain, désormais numéro 1 affirmé dans les buts, a évité le naufrage total des champions d'Europe. Et cela en encaissant tout de même trois buts face à une formation de Monaco qui, en trois rencontres, a collé sept buts au PSG. Cole Palmer et ses coéquipiers ont probablement vu tout cela, et Chelsea ne viendra pas au Parc des Princes en mode défensif.
4
Articles Recommandés
Manifestation de supporters de l'OM
OM

OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929
Mercato

Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner

l om evite le pire avec medina iconsport 266745 0762 397531
OM

OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

Fil Info

07 mars , 14:30
OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille
07 mars , 14:00
Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner
07 mars , 13:40
OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse
07 mars , 13:00
Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?
07 mars , 12:40
Vente OM : McCourt a appuyé sur le bouton
07 mars , 12:20
L'OL vise un international algérien à 15ME
07 mars , 12:00
PSG : Lucas Chevalier out, Paris a choisi Mile Svilar
07 mars , 11:30
Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Derniers commentaires

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Flaco tu fais partie du staff de l’EDF ou du PSG ? T’as de la chance t’as des infos que personne a… tu balances des affirmations comme si t’étais l’adjoint d’Henri lekéké alors que tu bouges pas de ton comptoir de pmu

OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

« Le petit OM » enfin des gens lucide même dans le choix de leur nom. Médina à ce prix quelle arnaque et il est pas fit mais ça l’empêche pas de remonter son short sans arrêt comme un débile. Joue en calbute médina c’est plus simple

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Pkus d'un an qu'on l'entend plus celui-la... normal il pouvait plus rien dire... eh la ca flanche qui revoilà...quel beau métier chroniqueur football tellement simple...

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Le mec peut jouer à tout les postes du milieu ce qui offre bcp de solutions. Il enchaîne 2 saisons à un super niveau il a incroyablement progresser à la finition mais il est lyonnais donc tout ça ne sert à rien on sait que DD ne le prendra pas

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

C'est drôle que tu dis ça car tu dois avoir la mémoire courte, a un moment l'OM avait Médina, Gouiri, Paixao, Weah, Aguerd, Traoré etc ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading