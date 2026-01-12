ICONSPORT_276170_0885
Ousmane Dembélé - PSG

Dembélé annonce son prochain grand objectif

Equipe de France12 janv. , 20:20
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG et l’équipe de France ont la chance de pouvoir compter sur un joueur comme Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or affiche plus que jamais sa faim de titres majeurs, malgré ses exploits récents.
En remportant le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a logiquement franchi un cap important dans sa carrière. L’international français du PSG nourrit encore l’ambition de battre tous les records en 2026. Avec le club de la capitale, il a notamment en tête l’objectif de remporter une nouvelle Ligue des champions. Avec l’équipe de France, il rêve également de décrocher une deuxième Coupe du monde. Avant cela, Dembélé souhaite continuer de monter en puissance et imposer son empreinte sur le terrain. Mais la concurrence est prévenue.

Dembélé a faim de titres 

Lors d’une interview accordée à CNN, le prodige du Paris Saint-Germain a en effet déclaré :
« Nous savons ce qu’il faut pour aller au bout et nous allons tout faire pour ramener le trophée à la maison. Nous savons que nous avons une mission aux États-Unis. Cela fait longtemps que nous parlons de cette Coupe du monde et je pense que nous serons prêts pour ce rendez-vous. (…) Il y a eu énormément de changements. Nous disposons de joueurs talentueux qui se sont très bien adaptés au style de jeu et au groupe.
L’équipe de France jouera toujours un rôle majeur dans ce type de compétition, il faudra donc compter sur nous. »

Lire aussi

La France avant tout, Mbappé snobe l'AlgérieLa France avant tout, Mbappé snobe l'Algérie
Ousmane Dembélé espère jouer en Amérique du Nord, l’été prochain, un rôle plus important que celui qu’il avait tenu lors des deux précédentes éditions en Russie et au Qatar. Il souhaite devenir un élément clé des Bleus de Didier Deschamps. Sa seconde partie de saison avec le PSG sera déterminante pour lui permettre de prendre du rythme. Il a déjà bien entamé son année 2026, marquant notamment contre le Paris FC en Ligue 1 et face à l’OM lors du Trophée des champions.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

