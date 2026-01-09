La France avant tout, Mbappé snobe l'Algérie

Jamais apparu dans les équipes de France, Ethan Mbappé peut encore opter pour l’un de ses pays d’origine. L’Algérie tente d’en profiter pour attirer le milieu du LOSC. Mais le petit frère de Kylian Mbappé rêve du maillot bleu.

Après Luca Zidane, fils de la légende Zinédine, l’Algérie veut s’offrir un nouveau nom. Cette fois, les Fennecs ont pour objectif d’intégrer Ethan Mbappé à leur sélection. Le règlement l’autorise puisque le natif de Montreuil possède des origines algériennes. Les parents de sa mère Fayza Lamari sont kabyles et lui permettent d’envisager un changement de nationalité sportive. De plus, le milieu du LOSC, certes appelé chez les U16 et les U19 tricolores, n’a jamais porté le maillot de l’équipe France.

La Fédération algérienne y voit une ouverture sachant qu’Ethan Mbappé suit attentivement le parcours des coéquipiers de Riyad Mahrez pendant la Coupe d’Afrique des Nations. En tant que Franco-Algérien, le petit frère de Kylian Mbappé, qui s’était rendu à Marrakech pour assister au match entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire (1-1) le 28 décembre, a une affection particulière pour les Fennecs. D’autant que le Lillois partage de bonnes relations avec ses coéquipiers en club Nabil Bentaleb et Aïssa Mandi, le défenseur polyvalent qui fait partie du groupe convoqué par Vladimir Petkovic pour cette CAN 2025.

Tous ces éléments ont pu donner espoir à l’Algérie qui a bien approché l’ancien jeune du Paris Saint-Germain, confirment nos confrères du Parisien. Seulement voilà, les dirigeants algériens n’ont aucune chance de parvenir à leurs fins. Ethan Mbappé n’a même pas eu besoin d’y réfléchir, lui qui rêve de porter un jour le maillot de l’équipe de France A. On peut penser que le Dogue s’imagine au sein de la même sélection que son frère capitaine et star des Bleus. Le chemin est encore long mais le milieu capable d’évoluer au poste d’ailier droit possède une belle marge de progression.