Le scandaleux pénalty refusé à la France

Arbitre du match entre la France et le Sénégal, Alireza Faghani va devoir s’expliquer sur une décision qui va faire parler. A l’heure de jeu, après un festival sur l’aile droite, Kylian Mbappé s’est écroulé dans la surface, touché par Sadio Mané revenu défendre maladroitement. L’arbitre n’a pas sifflé un pénalty pourtant évident, avant de se faire appeler par la VAR pour corriger le tir.

Mais malgré les images où on voyait Mbappé être touché légèrement mais tout de même touché en pleine course dans la surface, l’officiel australien a annoncé qu’il n’y avait pas de pénalty pour les Bleus. Chacun pourra se faire son avis, mais l'absence de pénalty a eu le don de faire vivement réagir les Français.