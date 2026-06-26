CdM 2026 : La compo de la Norvège, Mbappé va s'amuser

Grosse surprise pour le coup d'envoi du match France-Norvège, les Scandinaves ont décidé de mettre tous leurs titulaires au repos.

10 titulaires au repos. Sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken a bien fait comprendre qu’il n’attachait aucune importance au match contre la France de ce vendredi. Pour affronter les Bleus, il a mis tous ses joueurs majeurs au repos, se privant de Erling Haaland et Martin Odegaard, ses deux leaders ainsi que de Sorloth, son gardien titulaire et toute sa défense. Un choix qui va forcément aider l’équipe de France, qui a décidé de faire quelques changements mais d’aligner une équipe proche d’être titulaire.

En cas de première place, la France se retrouverait dans une partie de tableau jugée plus abordable, même s’il ne faut jurer de rien dans une Coupe du monde. De son côté, la Norvège peut toujours croire en l’exploit contre les Bleus, mais Haaland et compagnie seront en tout cas bien reposés en vue des 16es de finale. Pour Mbappé et ses coéquipiers, ce sera une belle occasion de voir s'ils continuent de réussir à faire des différences, comme ce fut le cas contre le Sénégal et l'Irak.