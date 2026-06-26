Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Sérieux ? Y a t’il moyen de retrouver un article de ce que tu avances ?
Exactement la même que pour l'OM... Elle sont où toutes les trolls qui sont venus bavé sur les articles de l'OM ??? Je rigole 🤣😂😂🤣
Parfait, pareil pour Lee, on essaye de dégoter 40 pour RKM, et ca fait 130M€ ca paye Diomande (meme si pas plus de 100, faut pas ceder !) ce qui entrainera le départ de Barcola (100M) et il reste 130M pr un DD en doublure, un milieu (Bouaddi ?), un 9 et un DC (Ordonez ?), on aura juste a sortir un peu de notre poche mais en vrai ca serait propre ;)
Très grosse prise de risque sur la compo. Ça va fair du bien de faire souffler les remplaçants.
Parce que mc court il aime L OM, sinon il aurait laissé couler le club , un grand merci à mc court
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