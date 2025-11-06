Brice Samba viré des Bleus, Deschamps y pense fort

Trop peu....quans tu vois ce qu'ont fait des clubs du niveau de Qarabag......l'OM devrait juste avoir honte
Top 5 championnat non ? Parce que Francfort, Naples et l'Atalanta c'est pas top5 européen
C'est si drôle comme les avis changent vite avec le Mistral, y a peu de temps encore ca lançait des fleurs à toute l'équipe en affirmant même que l'absence de Rabiot était une bonne chose, le coach aussi s'y était mis, maintenant ca le pleure...
Ah ouai....vous êtes vraiment en mode hater. Alors que dès le 1er match il l'a été heiin
Bardella ?!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading