Brice Samba viré des Bleus, Deschamps y pense fort

Equipe de France06 nov. , 10:00
parGuillaume Conte
Les trajectoires s'inversent pour le poste de troisième gardien de l'équipe de France. Brice Samba pourrait perdre sa place en raison de ses performances avec le Stade Rennais. 
Didier Deschamps n’est pas du genre à changer sa hiérarchie, notamment au poste de gardien de but. Mais il y a tout de même quelques évidences qui peuvent lui sauter aux yeux en vue des prochains matchs de l'équipe de France. Les Bleus affronteront l'Ukraine le 13 novembre et l'Azerbaïdjan le 16 novembre pour tenter de valider leur billet pour la Coupe du monde 2026.
Depuis son arrivée au Stade Rennais, Brice Samba a beaucoup de mal à convaincre. Capable du meilleur comme du pire, il reste un leader du vestiaire. Mais en froid avec son entraineur, le portier formé à l’OM n’est clairement pas au meilleur de sa forme, ni physiquement ni sur sa ligne. Sur les derniers buts encaissés par le Stade Rennais, Samba ne plonge même plus et il commence à agacer au sein du club breton. 

Areola revient fort, Deschamps l'adore

Dans le même temps, un ancien numéro 3 des Bleus est en train de marquer des points. Il s’agit d’Alphonse Areola, qui est titulaire en Premier League du côté de West Ham. Les deux joueurs pourraient donc inverser leur place, sachant que Mike Maignan et Lucas Chevalier sont assurés d’être dans les deux premières places. Selon RMC, Didier Deschamps hésite entre Samba et Aréola pour le poste de troisième gardien. 
Un poste pas évident à tenir car les chances de jouer sont quasiment nulles. Mais il faut trouver un joueur avec l’état d’esprit irréprochable et prêt à motiver les autres gardiens de but, notamment dans une grande compétition. Les indications prises par Didier Deschamps ce jeudi lors de l’établissement de la liste seront donc décisives en vue du prochain Mondial, même s’il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là. 
