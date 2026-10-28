Bertrand Latour et Kylian Mbappé, ça va chauffer à Clairefontaine

Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots pour critiquer la candidature de Kylian Mbappé au Ballon d’Or. Cela pourrait porter préjudice au journaliste de Canal+ lors du prochain rassemblement de l’équipe de France.

Lundi soir à Londres, c’est Harry Kane qui a reçu des mains de la légende brésilienne Ronaldo le Ballon d’Or 2026. Une énorme déception pour Kylian Mbappé, deuxième des suffrages mais un gros soulagement en revanche pour son hater numéro un du moment Bertrand Latour. Quelques jours avant la cérémonie, le journaliste de Canal+ n’avait pas mâché ses mots en estimant que le capitaine des Bleus serait « le Ballon d’Or de la honte » après une saison durant laquelle il n’a gagné ni la Liga, ni la Ligue des Champions et pas davantage la Coupe du monde. Bertrand Latour en a remis une couche sur Canal+ quelques jours plus tard, confirmant qu’il ne portait pas du tout l’ancien buteur Parisien dans son coeur.

Une position assumée par le journaliste mais qui pourrait lui porter préjudice lors de la prochaine trêve internationale selon Pierre Ménès, qui rappelle sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot que Bertrand Latour assiste aux conférences de presse des Bleus et qu’il se retrouvera par conséquent face à Kylian Mbappé dans les jours à venir.

« J’ai vu que Bertrand Latour avait remis ça une deuxième fois en s’énervant dans des proportions délirantes. Je pense que lorsque tu es obligé d’hurler pour faire entendre ton opinion, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui me choque beaucoup, c’est que c’est le journaliste qui est détaché sur l’équipe de France. Il va surement aller poser une question à Kylian Mbappé au prochain rassemblement. Je pense que Mbappé sera au courant de la sortie de Latour » a d'abord estimé l'ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal+ avant de poursuivre.

Si j’étais Mbappé, je lui mettrais son petit paquet... - Pierre Ménès

« Si j’étais Mbappé, je lui mettrais son petit paquet à la prochaine conférence de presse des Bleus. Il n’y a qu’en France qu’on voit un journaliste d’une grande chaîne se permettre une telle sortie sur le capitaine de son équipe nationale. Je n’imagine pas un journaliste anglais même supporter d’Arsenal tenir des propos comme ça sur Harry Kane, ni un Espagnol même fan du Real tenir des propos comme ça sur Lamine Yamal » a analysé Pierre Ménès, assez interloqué face au forcing de Bertrand Latour à l’encontre de Kylian Mbappé ces derniers jours.