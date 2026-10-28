Le PSG à l’arrêt, Arsenal veut chiper une recrue

Confronté à la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain réfléchit à la possibilité de recruter un attaquant cet hiver. Pendant ce temps-là, d’autres clubs étudient les mêmes pistes que les Parisiens, y compris celle menant au Monégasque Paris Brunner.

Rien ne presse pour le Paris Saint-Germain . Affaibli suite à la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, qui souffre d’une rupture du ligament croisé d’un genou, le club de la capitale prend le temps de bien réfléchir. Les décideurs parisiens se demandent s’il est vraiment pertinent de compenser l’absence du Géorgien avec une nouvelle recrue en janvier. Pour le moment, l’hypothèse est simplement envisagée et le conseiller sportif se contente d’étudier des pistes susceptibles de plaire à son entraîneur Luis Enrique.

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On sait par exemple que le Paris Saint-Germain apprécie Paris Brunner (20 ans). Rien à avoir avec le profil de Khvicha Kvaratskhelia. Contrairement à l’ailier gauche, l’attaquant de l’AS Monaco est un pur numéro 9. Mais ses qualités à la finition et son habileté avec le ballon ne peuvent que plaire aux Parisiens. Malgré sa récente suspension, l’Allemand compte déjà huit buts toutes compétitions confondues, dont certaines réalisations qui ont marqué les esprits. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que Paris Brunner a aussi la cote à l’étranger.

Selon les informations de TEAMtalk, pendant que le Paris Saint-Germain continue de réfléchir, des clubs comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea ou encore Tottenham suivent la progression du Monégasque. Mais c’est surtout Arsenal qui s’intéresse le plus à l’ancien joueur du Borussia Dortmund. La popularité de Paris Brunner va-t-elle inciter le double champion d’Europe à s’activer plus que vite que prévu ? Une chose est sûre, c’est que l’AS Monaco n’attendra pas l’actuel leader de Ligue 1. Le club de la Principauté, qui n’écarte pas l’option de transférer son buteur et de le garder en prêt jusqu’à la fin de la saison, a toujours autant besoin de vendre après le départ avorté de Folarin Balogun cet été.