ICONSPORT_374135_0137 Mbappé

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Kylian Mbappé
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé fait figure d’outsider. Et si le Français venait à succéder à Ousmane Dembélé, Bertrand Latour trouverait cela scandaleux.
Le Ballon d’Or va-t-il rester en France ? Un an après le sacre d’Ousmane Dembélé, un Français a ses chances, il s’agit de Kylian Mbappé, qui pourrait devenir le septième joueur tricolore à inscrire son nom au palmarès. Si l’attaquant du Real Madrid a réalisé une grosse saison dernière au niveau des statistiques, avec notamment 40 buts dont une dizaine à la Coupe du Monde, l’ancien buteur du PSG n’a pas remporté le moindre titre majeur.

Lire aussi

Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%
Pourtant, ces dernières heures, certaines rumeurs laissent penser que le capitaine des Bleus pourrait décrocher le gros lot, au nez et à la barbe de l’Espagnol Lamine Yamal et l’Anglais Harry Kane. Il faut dire que le fait que Mbappé a confirmé sa présence au London Palladium pour assister à la cérémonie montre qu’il a encore ses chances. Mais si Mbappé venait à remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière en 2026, cela risquerait de provoquer de nombreuses critiques. Pour Bertrand Latour, le potentiel sacre de Mbappé serait simplement « honteux ».

« Si Mbappé gagne, ce serait un Ballon d’Or honteux ! »

« À Madrid, tout le monde dit la même chose qu’ici en France, donc on ne se trompe pas trop non plus… C’est juste vous qui avez un amour démesuré pour Mbappé car vous avez décidé que c’était l’élu. Et vous n’attendez qu’une seule chose, c’est qu’il ait le Ballon d’Or l’année où il n’a rien gagné… Si Mbappé gagne, ce serait un Ballon d’Or honteux ! Celui qui va remettre le Ballon d’Or, c’est l’un de mes meilleurs amis, donc je suis tranquille, et je lui dis : ‘Si tu le remets à Mbappé, ce sera le Ballon d’Or de la honte’. Et j’espère que le journaliste français aura été lucide dans son vote pour ce Ballon d’Or », a balancé, sur le plateau du CFC, le journaliste de Canal, qui estime que Mbappé ne mérite pas le Ballon d’Or en 2026 alors que Yamal a remporté la Coupe du Monde.
Articles Recommandés
ICONSPORT_375606_0521 Zidane
Equipe de France

EdF : Zidane met une claque à Deschamps, Camavinga se lâche

Abdallah
OM

OM : Genesio incendie les jeunes de l'OM

ICONSPORT_364694_0347
Paris Sportifs

PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc

ICONSPORT_377412_0078
Auxerre

La goal-line technology s’est trompée, l’AJ Auxerre a la preuve

Fil Info

EdF : Zidane met une claque à Deschamps, Camavinga se lâche
OM : Genesio incendie les jeunes de l'OM
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
La goal-line technology s’est trompée, l’AJ Auxerre a la preuve
OL : Fonseca appelle Hamdani face au PSG
« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC
Barcelone - Real Madrid : les compos du Clasico (21h sur DAZN et Disney +)
Bundesliga : Les Français font un cadeau à Kompany, le Bayern en tête
OM-HAC : La frayeur incroyable au Vélodrome

Derniers commentaires

Fonseca dévoile l'attaquant qui peut sauver l’OL

Way mais si yl te desseuve komen kon fait ?

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

Un parisien qui dit ça c’est extrêmement drôle.

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Ballon d'or de la honte ? Pauvre con, ignare, débile, illétré, trou duc parce que les ballons d'or de Messi and Co c'était quoi ? Pauvre tâche.

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

Le problème c'est qu'au Vélodrome les règles varient

Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico

Et... Kylian Mbappé qui marque encore ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
16851218144
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
3Monaco logo
Monaco
1584311174
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading