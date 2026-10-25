Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé fait figure d’outsider. Et si le Français venait à succéder à Ousmane Dembélé, Bertrand Latour trouverait cela scandaleux.

Le Ballon d’Or va-t-il rester en France ? Un an après le sacre d’Ousmane Dembélé, un Français a ses chances, il s’agit de Kylian Mbappé , qui pourrait devenir le septième joueur tricolore à inscrire son nom au palmarès. Si l’attaquant du Real Madrid a réalisé une grosse saison dernière au niveau des statistiques, avec notamment 40 buts dont une dizaine à la Coupe du Monde, l’ancien buteur du PSG n’a pas remporté le moindre titre majeur.

Pourtant, ces dernières heures, certaines rumeurs laissent penser que le capitaine des Bleus pourrait décrocher le gros lot, au nez et à la barbe de l’Espagnol Lamine Yamal et l’Anglais Harry Kane. Il faut dire que le fait que Mbappé a confirmé sa présence au London Palladium pour assister à la cérémonie montre qu’il a encore ses chances. Mais si Mbappé venait à remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière en 2026, cela risquerait de provoquer de nombreuses critiques. Pour Bertrand Latour, le potentiel sacre de Mbappé serait simplement « honteux ».

« Si Mbappé gagne, ce serait un Ballon d’Or honteux ! »