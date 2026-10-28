LdC : Lens ciblé par l'UEFA, c'est loin d'être fini

Lens a déjà écopé de deux amendes et d’une fermeture de parcage pour ses deux prochains matchs de Ligue des Champions à l’extérieur. Mais l’UEFA pourrait bien ne pas s’arrêter là.

Le Racing Club de Lens est le très mauvais élève de la Ligue des Champions aux yeux de l’UEFA depuis le début de la saison. On ne parle pas ici de résultat mais bien de comportement en tribunes. Et pour cause, les supporters nordistes se sont fait remarquer à Prague puis à Bruges en craquant des dizaines de fumigènes. Un drame a été évité de peu en Belgique, où un stadier est passé proche de l’embrasement . Face à cette situation difficile à contrôler, le RC Lens a tapé fort en punissant ses propres supporters et en les privant du déplacement à Lille ce vendredi dans le derby.

Un choix qui fait suite aux sanctions de l’UEFA d’infliger deux amendes consécutives à Lens en plus de fermer le parcage visiteurs pour les deux prochains matchs contre Leipzig et Liverpool. Au sein de la direction lensoise, on se veut très prudente car on sait l’instance européenne capable de frapper encore plus fort à l’avenir si de nouveaux incidents se produisent comme l’a fait savoir Eric Di Meco sur RMC. « C’est terrible, c’est vrai, pour ceux qui n’ont rien fait. Malheureusement, l’UEFA, ils sont sans pitié, et c’est pour ça que le club a agit comme ça » estime l’ancien défenseur de l’OM avant de poursuivre.

« Les sanctions sont très dures et si tu récidives derrière, ça tape encore plus fort. Pour ne plus que ça se reproduise, tu es obligé de sévir fort, et de punir ceux qui n’ont rien fait… C’est eux qui feront la police le coup d’après, quand ils verront un mec qui va sortir une torche… Tu es obligé de passer par ça. Les dirigeants lensois, il faut les mettre en avant sur un coup comme ça, ce n’est pas évident d’aller contre ses supporters, ça n’arrive jamais » estime le consultant. Lens a en tout cas l’assurance d’être épargné par les incidents provoqués par ses supporters à Leipzig et à Liverpool. Mais les fans du Racing seront surveillés de près lors de leur prochain déplacement autorisé en Ligue des Champions, probablement en barrage en cas de qualification.