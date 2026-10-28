LdC : Lens ciblé par l'UEFA, c'est loin d'être fini

LdC : Lens ciblé par l'UEFA, c'est loin d'être fini

Lens
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lens a déjà écopé de deux amendes et d’une fermeture de parcage pour ses deux prochains matchs de Ligue des Champions à l’extérieur. Mais l’UEFA pourrait bien ne pas s’arrêter là.
Le Racing Club de Lens est le très mauvais élève de la Ligue des Champions aux yeux de l’UEFA depuis le début de la saison. On ne parle pas ici de résultat mais bien de comportement en tribunes. Et pour cause, les supporters nordistes se sont fait remarquer à Prague puis à Bruges en craquant des dizaines de fumigènes. Un drame a été évité de peu en Belgique, où un stadier est passé proche de l’embrasement. Face à cette situation difficile à contrôler, le RC Lens a tapé fort en punissant ses propres supporters et en les privant du déplacement à Lille ce vendredi dans le derby.
Un choix qui fait suite aux sanctions de l’UEFA d’infliger deux amendes consécutives à Lens en plus de fermer le parcage visiteurs pour les deux prochains matchs contre Leipzig et Liverpool. Au sein de la direction lensoise, on se veut très prudente car on sait l’instance européenne capable de frapper encore plus fort à l’avenir si de nouveaux incidents se produisent comme l’a fait savoir Eric Di Meco sur RMC. « C’est terrible, c’est vrai, pour ceux qui n’ont rien fait. Malheureusement, l’UEFA, ils sont sans pitié, et c’est pour ça que le club a agit comme ça » estime l’ancien défenseur de l’OM avant de poursuivre.

Lire aussi

LdC : « Un stadier a failli s’embraser », l’UEFA ne rate pas LensLdC : « Un stadier a failli s’embraser », l’UEFA ne rate pas Lens
« Les sanctions sont très dures et si tu récidives derrière, ça tape encore plus fort. Pour ne plus que ça se reproduise, tu es obligé de sévir fort, et de punir ceux qui n’ont rien fait… C’est eux qui feront la police le coup d’après, quand ils verront un mec qui va sortir une torche… Tu es obligé de passer par ça. Les dirigeants lensois, il faut les mettre en avant sur un coup comme ça, ce n’est pas évident d’aller contre ses supporters, ça n’arrive jamais » estime le consultant. Lens a en tout cas l’assurance d’être épargné par les incidents provoqués par ses supporters à Leipzig et à Liverpool. Mais les fans du Racing seront surveillés de près lors de leur prochain déplacement autorisé en Ligue des Champions, probablement en barrage en cas de qualification.
Articles Recommandés
Lom Et Adidas Accord Trouve Pour 2027 Et Un Cheque Record
OM

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

Kane Ballon Dor Le Comptable Du Bayern Echappe Au Pire
Bundesliga

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Psg Luis Enrique Dit Non A Larrivee De Malo Gusto
PSG

PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Invisible Au Ballon Dor Lol Interpelle France Football
OL

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Fil Info

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record
Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire
PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto
Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football
Le PSG à l’arrêt, Arsenal veut chiper une recrue
Bertrand Latour et Kylian Mbappé, ça va chauffer à Clairefontaine
« C’était horrible », l’OM l’a fait craquer en 45 minutes
Un transfert au PSG, l'agent de Maza confirme
L’OL ou l’OM, Athekame révèle les dessous de son choix

Derniers commentaires

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Harry Kane... le joueur qui a remporté le Ballon d'Or en ayant marqué beaucoup de points sur le 3ème critère : le fair-play. 😆

PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres

Kroupi n'a pas l'air d'avoir envie de venir alors on s'en passera

Le PSG suit l’avis de Barthez pour l’après Safonov

Safonov ne fait pas l'unanimité? C'est ça L.E lui fait totalement confiance et safonov la merite et lui rend bien .

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Tiens... revoilà le décérébré qui veut faire l'intelligent grace à une IA. Mdr C'est parce qu'il existe des gens comme toi... que notre monde est dégueulasse. ^^

PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Ah tiens... le petit débile qui pointe son nez alors qu'il porte encore des couches. Pour beaucoup... Kylian Mbappé est le véritable Ballon d'Or.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading