Belgique : Zéro seum, la France de Zidane est trop forte

Belgique : Zéro seum, la France de Zidane est trop forte

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Il n'y a pas eu photo au score entre la France et la Belgique, dans un match au scénario fou ce lundi soir. Chez nos voisins, on s'incline devant la supériorité des Bleus sur les deux matchs.
La double confrontation entre la France et la Belgique a débouché sur deux beaux matchs. Avec à chaque fois, une victoire des Bleus dans des scénarios différents. Une rencontre aller spectaculaire et ouverte et finalement remportée par la France grâce à un Michael Olise en mode extraterrestre. Et un retour que les Diables Rouges pensaient maitriser en menant au score, jusqu’à l’entrée des stars Doué, Olise et Cherki notamment. Au final, la France s’est imposée 4-1 au Stade de France.
Et si les Belges ont pu avoir la rage ou le « seum » après la défaite difficile à digérer en 2018, il n’y a cette fois-ci rien à dire sur la supériorité française. C’est l’avis très tranché de Ludo Vandewall, chef des sports à Nieuwsblad, l’un des principaux quotidiens sportifs du plat pays.

La supériorité du banc français fait mal aux Belges

« Bien sûr, les Diables Rouges ont souffert. Ils s'en sont bien sortis pendant longtemps face aux Français, qui ont longtemps manqué de précision devant le but. Ousmane Dembélé, la seule superstar présente dès le coup d'envoi, n'arrivait tout simplement pas à passer Joaquin Seys. Avec toutes ces vedettes françaises pleines de fraîcheur, la tâche est tout simplement devenue trop difficile. Parfois, il faut simplement admettre que l'adversaire est trop fort », a résumé le journaliste belge, pour qui sa sélection s’est bien battue mais a inévitablement fini par craquer face aux assauts de la bande à Zidane.
En tout cas, équipe de France trop forte ou pas, Marc Van Bommel, qui s’estimait satisfait de cette série de matchs, n’échappera pas aux critiques malgré son style de jeu très différent de celui de Rudi Garcia.

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Bien sûr que le jeu est plus séduisant avec Zidane aux commandes. Mais ceux qui disent que le jeu était ennuyeux avec Deschamps ont complètement oublié l'époque Domenech.

Le premier flop de l'ère Zidane est désigné

Combien de tire à t’il fait pour AUCUN cadré? Les 3 seules fois qu’il a fait une passe ça c’est concrétisé par une frappe cadré, et pour moi que je dis trop personnel c’est dans les 6 mètres, c’est pas les grigris qui fait sur les côtés qui fait de lui un joueur d’équipe et d’ailleurs si Zidane la sortie je suis persuadé qu’il a vue la même chose! Bizarrement dès sa sortie c’était beaucoup plus fluide de partout et sa a donné 4 magnifique buts.

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Tu te marrais toi avec cette équipe ultra-défensive en attendant la faute de l'équipe adverse ? Après le traiter de gros con est un peu réducteur et tu fais preuve de peu d'originalité... Rigolo est un peu plus drôle....

Madrid a tout fait pour Mbappé, un journaliste confirme le Ballon d'Or

Tu radotes... tu radotes !^^

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Aucun respect ce gros con de Rigolo… même pas étonné de sa part. C'est dans l'air du temps l'irrespect…

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