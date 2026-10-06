Belgique : Zéro seum, la France de Zidane est trop forte

Bien sûr que le jeu est plus séduisant avec Zidane aux commandes. Mais ceux qui disent que le jeu était ennuyeux avec Deschamps ont complètement oublié l'époque Domenech.
Combien de tire à t’il fait pour AUCUN cadré? Les 3 seules fois qu’il a fait une passe ça c’est concrétisé par une frappe cadré, et pour moi que je dis trop personnel c’est dans les 6 mètres, c’est pas les grigris qui fait sur les côtés qui fait de lui un joueur d’équipe et d’ailleurs si Zidane la sortie je suis persuadé qu’il a vue la même chose! Bizarrement dès sa sortie c’était beaucoup plus fluide de partout et sa a donné 4 magnifique buts.
Tu te marrais toi avec cette équipe ultra-défensive en attendant la faute de l'équipe adverse ? Après le traiter de gros con est un peu réducteur et tu fais preuve de peu d'originalité... Rigolo est un peu plus drôle....
Tu radotes... tu radotes !^^
Aucun respect ce gros con de Rigolo… même pas étonné de sa part. C'est dans l'air du temps l'irrespect…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading