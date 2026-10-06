Belgique : Zéro seum, la France de Zidane est trop forte

Il n'y a pas eu photo au score entre la France et la Belgique, dans un match au scénario fou ce lundi soir. Chez nos voisins, on s'incline devant la supériorité des Bleus sur les deux matchs.

La double confrontation entre la France et la Belgique a débouché sur deux beaux matchs. Avec à chaque fois, une victoire des Bleus dans des scénarios différents. Une rencontre aller spectaculaire et ouverte et finalement remportée par la France grâce à un Michael Olise en mode extraterrestre. Et un retour que les Diables Rouges pensaient maitriser en menant au score, jusqu’à l’entrée des stars Doué, Olise et Cherki notamment. Au final, la France s’est imposée 4-1 au Stade de France.

Et si les Belges ont pu avoir la rage ou le « seum » après la défaite difficile à digérer en 2018, il n’y a cette fois-ci rien à dire sur la supériorité française. C’est l’avis très tranché de Ludo Vandewall, chef des sports à Nieuwsblad, l’un des principaux quotidiens sportifs du plat pays.

La supériorité du banc français fait mal aux Belges

« Bien sûr, les Diables Rouges ont souffert. Ils s'en sont bien sortis pendant longtemps face aux Français, qui ont longtemps manqué de précision devant le but. Ousmane Dembélé, la seule superstar présente dès le coup d'envoi, n'arrivait tout simplement pas à passer Joaquin Seys. Avec toutes ces vedettes françaises pleines de fraîcheur, la tâche est tout simplement devenue trop difficile. Parfois, il faut simplement admettre que l'adversaire est trop fort », a résumé le journaliste belge, pour qui sa sélection s’est bien battue mais a inévitablement fini par craquer face aux assauts de la bande à Zidane.

En tout cas, équipe de France trop forte ou pas, Marc Van Bommel, qui s’estimait satisfait de cette série de matchs, n’échappera pas aux critiques malgré son style de jeu très différent de celui de Rudi Garcia.