Par Claude Dautel

L'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain a déclenché une vague de haine chez les supporters du Real Madrid. Via un message à décrypter, Karim Benzema semblait déclencher une énorme polémique, mais à priori il s'agit juste d'un hasard.

Hasard ou pas, samedi soir, Karim Benzema a posté dans une story Instagram, une photo du légendaire rappeur américain Tupac, abattu en pleine rue à Las Vegas en 1996 et qui avait souvent reproché à certains de ses plus proches amis les plus proches de l’avoir trahi après une première tentative d’assassinat. Bien évidemment, compte tenu du climat actuel entre les fans du PSG et du Real Madrid, tout le monde a vu là une éventuelle relation avec le fait que Kylian Mbappé avait tourné le dos au club où évolue Karim Benzema, lequel semblait très proche de celui qu’il avait retrouvé l’an dernier en équipe de France après une longue mise à l’écart par Didier Deschamps. Cette image subliminale envoyée par le meilleur buteur de la saison en Liga intervenait aussi quelques heures après la prolongation de Mbappé à Paris et la déclaration de guerre des autorités du football espagnol contre le PSG, que Javier Tebas veut voir condamner par la justice française et européenne.

Mbappé un traitre, le buzz a enflé sans raison...vraiment ?

les masques tombent, l'unique but de Benzema en se rapprochant de Mbappé c'était pour qu'il signe au Real https://t.co/SCg7QheQ2o — Lil Aminho 🇲🇦 (@Aminho_7) May 21, 2022

Cependant, tandis que le buzz montait en France, au point même que certains se demandaient comment le sélectionneur national allait pouvoir gérer cette relation entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, des spécialistes faisaient remarquer que les deux personnes présentes sur la photo avec Tupac, à savoir Stephen Baldwin et General Steele, n’étaient pas considérés comme des traitres. Autrement dit, c’est un pur hasard qui a valu au rappeur de générer autant de bruit. Une explication relativement plausible, même si forcément tout le monde se demande pourquoi KB9, très fort dans sa communication sur les réseaux sociaux, a mis dans sa story cette photo pas d'une qualité dingue, Benzema connaissant suffisamment bien la vie de Tupac pour ne pas se douter que l'histoire de la trahison allait revenir à la surface. Pas du genre à tergiverser, le joueur du Real Madrid, qui a éliminé le PSG à lui tout seul cette saison en Ligue des champions, aura l'occasion de parler avec Kylian Mbappé lors du prochain rassemblement de l'équipe de France dans moins de deux semaines. En écoutant de la musique de Tupac ou de Notorious Big ?