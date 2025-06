Allemagne-France ‍: « ‍Mbappé, on peut le critiquer mais… ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Match solide de Kylian Mbappé pour emmener la France vers une victoire en Allemagne ce dimanche. Une performance à souligner pour un suiveur des Bleus.

L’équipe de France est allée chercher un succès de prestige en Allemagne avec une victoire 2-0 dans une rencontre ne comptant certes que pour la troisième place de la Ligue des Nations. Mais l’idée était bien sûr de réagir après la défaite contre l’Espagne, et de montrer que les remplaçants avaient aussi leur chance dans des matchs de moindre importance. Et même si la première période fut très compliquée et il a fallu un grand Mike Maignan pour éviter le carnage, la suite a été plus maitrisée avec Kylian Mbappé à la baguette. L’attaquant du Real Madrid était clairement en jambes, et même s’il a manqué de précision avant son ouverture du score, il s’est ensuite parfaitement rattrapé avec un but et une passe décisive, mais aussi des courses et du pressing, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant.

Toujours un succès de prestige de battre l'Allemagne. Mbappé, un but et une passe decisive. On peut le critiquer mais il est clairement le joueur le plus important sur ce match avec Mike Maignan. Bien aimé les entrées de Doué et Olise. #ALLFRA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 8, 2025

Suiveur de la rencontre pour La Chaine L'Equipe, Nabil Djellit a apprécié la performance du capitaine des Bleus. Kylian Mbappé finira en tout cas la saison internationale sur une bonne note avec ce match plein, même si cela ne suffit pas à le remettre dans la course au Ballon d'Or.