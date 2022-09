Affaire Pogba : Révélations sur le pire cauchemar de Paul Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La vie devenait intenable pour Paul Pogba à Manchester United. Avec le recul, un évènement troublant du printemps dernier refait surface.

Depuis plusieurs mois désormais, Paul Pogba n’est plus vraiment un joueur de football. Souvent blessé, l’international français ne parvient pas à retrouver un niveau digne d’un champion du monde. Le fait d’être empêtré dans des problèmes familiaux n’aide probablement pas à la sérénité et ce n’est pas un hasard si La Pioche a décidé de quitter Manchester United pour rejoindre la Juventus Turin, où il a connu les meilleurs moments de sa carrière au niveau des clubs. Surtout, le fait de partir de l’Angleterre lui permettra aussi d’oublier de mauvais souvenirs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Au cour de l’affaire Pogba, où les révélations se multiplient sur son entourage qui cherche à lui nuire et lui extorquer des fonds, L’Equipe effectue le lien entre sa situation compliquée et le cambriolage dont il avait été victime en mars dernier à Manchester. Alors qu’il était à Madrid pour le match de Ligue des Champions face à l’Atlético, Paul Pogba avait vu son domicile être visité par des malfaiteurs pour un cambriolage express au butin copieux. Dont sa médaille de champion du monde. Et avec le recul, la précision des voleurs, leur connaissance inévitable de la maison puisqu’ils ont trouvé et ouvert le coffre en moins de 5 minutes, pose forcément question. Des faits qui s’étaient déroulés alors que les enfants du couple dormaient à l’étage de la maison, et avaient donc beaucoup inquiété le joueur de MU. Ce dernier avait déclaré que cela représentait « le pire cauchemar » pour un père de famille.

Pogba, une proie facile ?

Surtout que, quelques jours plus tard, quand il est parti au rassemblement de l’équipe de France, il a subi cette tentative d’intimidation dans un appartement parisien après une soirée caritative. L’enchainement pose en tout cas question, alors que les cambrioleurs chez les Pogba n’ont pas été arrêtés par la police anglaise. Pour L’Equipe, le timing n’est en tout cas pas anodin, et Pogba aurait même reçu « d’autres visites d’amis » dans les semaines suivantes. Avec les discussions pour son départ à la Juventus et l’affaiblissement de son agent Mino Raiola, gravement malade, Paul Pogba était visiblement devenu une proie un peu trop facile aux yeux de son entourage.