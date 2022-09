Affaire Pogba : Coup de tonnerre, Mathias Pogba brise le silence

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Depuis près de deux semaines, l’affaire Paul Pogba secoue le monde du football et indirectement l’Equipe de France.

Victime de menaces et de tentatives d’extorsion en bande organisée, Paul Pogba est au cœur d’une sale affaire. Et pour rajouter une couche, son frère Mathias a été suspecté d’être impliqué dans les tentatives d’intimidation dont Paul Pogba a été victime. Depuis deux semaines, Mathias Pogba promet des révélations explosives sur le comportement de son frère, une façon de l’intimider voire de le menacer. Mais le frère du milieu de terrain de la Juventus Turin a brutalement changé de ton. A travers le communiqué de ses avocats, il a promis qu’il n’avait jamais été à l’origine des tentatives d’extorsion de fonds dont Paul Pogba a été victime, alors que le milieu de terrain de la France a été enlevé et braqué avec des armes par plusieurs personnes cagoulées il y a quelques mois.

Mathias Pogba calme le jeu autour de son frère

« Compte tenu de l’évolution de l’affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère, Paul Pogba. Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la Justice, désormais saisie, prendra toute la mesure. Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux Juges d’instruction en charge de ce dossier, le cas échéant » ont publié les avocats de Mathias Pogba, désireux de calmer le jeu autour du frère de Paul Pogba au vu de la gravité de la situation. Une communication qui tranche avec la dernière sortie de Mathias, qui avait lancé il y a quelques jours : « J’espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités ».

La fin des révélations promises par Mathias Pogba

Brutal changement de discours donc qui laisse entendre que les fameuses preuves promises d'un maraboutage demandé par Paul Pogba pour causer du tort à Kylian Mbappé ne vont jamais voir le jour. Du moins de la bouche de l'ainé des frères Pogba. Puisque l'enquête est tout de même en cours, et Mathias Pogba va devoir s'exprimer face à la justice prochainement pour répondre des accusations de son frère, qui l'accuse clairement d'être lié à la tentative d'extorsion de fonds dont il est victime. Néanmoins, l'enquête a été ouverte au mois d'août, et il reste peu probable, sauf avancée spectaculaire, que la vérité éclate rapidement dans ce dossier. Une situation qui remet en tout cas Paul Pogba, si sa santé physique le permet, dans la case des sélectionnables en vue de la prochaine Coupe du monde. Kylian Mbappé, comme Didier Deschamps va certainement le confirmer courant septembre, a décidé de faire confiance à La Pioche, qui nie fermement avoir fait appel à un marabout pour nuire à son coéquipier.