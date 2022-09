Affaire Pogba : L'Equipe dérape, Govou crie au scandale !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques semaines maintenant, l'affaire Pogba a pris une très grande ampleur. Parmi les choses reprochées au Français, le fait d'avoir eu recours à un marabout.

Difficile de savoir comment se terminera l'affaire Pogba. Pour le moment, Mathias est mis en examen, lui qui est soupçonné par les enquêteurs de faire partie des maitres chanteurs de Paul Pogba. Le champion du monde se dit victime d'une tentative d'extorsion de fonds et la somme de 13 millions d'euros lui est même demandée. De son côté, Mathias Pogba maintient qu'il n'a rien à voir dans cette histoire d'extorsion de fonds et assure que c'est bien son petit frère qui a mis sa vie en danger. Ce que retiennent également les observateurs et autres fans de football, c'est que Paul Pogba ait admis avoir fait appel à un marabout pour se protéger des blessures, même si Mathias affirme que le joueur de la Juve l'a aussi fait pour jeter un sort à Kylian Mbappé.

L'Equipe rappelé à l'ordre par Sidney Govou

Vous être sérieux là ??? Mais encore fois l’Afrique va passer pour quoi ? — Govou Sidney (@GovouSidney) September 24, 2022

Ces pratiques autour des marabouts, apparemment utilisées par certains footballeurs, a récemment fait réagir L'Equipe, qui a notamment indiqué dans un tweet pour vendre son article : « Des pratiques sincères ou désespérées qui se sont développées avec l'émergence des joueurs de culture africaine dans le football ». Une phrase qui a fait tiquer Sidney Govou, qui a tenu à dénoncer de tels mots sur son compte Twitter : « Vous être sérieux ????? Comment peut on écrire une chose pareil ? Dénigrer l’Afrique de la sorte ! Honte à vous ! » ou encore « Vous être sérieux là ??? Mais encore fois l’Afrique va passer pour quoi ? ». Pas de quoi apaiser les tensions autour de l'affaire Pogba et de l'épisode du maraboutage. Pour Mathias Pogba, Paul voulait tout faire pour empêcher Kylian Mbappé de réussir. Le huitième de finale retour de Ligue des champions en 2019 entre le PSG et Manchester United est notamment concerné par les accusations de l'ancien consultant de La Chaine L'Equipe. Ce soir-là, les Parisiens s'étaient fait éliminer après une soirée improbable. Kylian Mbappé, lui, était passé totalement au travers.