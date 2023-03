400.000 euros par mois, Hervé Renard abandonne pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La désignation d'Hervé Renard au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine semble très probable, mais l'entraîneur français va devoir renoncer à son salaire saoudien et trouver un deal avec son actuel employeur.

Le 7 avril prochain, l’équipe de France féminine affrontera la Colombie en match amical au stade Gabriel-Montpied de Clermont, et à ce jour les Bleues n’ont pas d’entraîneur, Corinne Diacre n’ayant pas encore été remplacée après son limogeage. Après la décision de Jocelyn Gourvennec de ne plus être candidat à cette succession, il n’y a plus qu’un candidat, Hervé Renard, et cela tombe bien puisque l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite est le favori du groupe composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura George, chargé par la Fédération Française de Football de désigner l’heureux élu, aucune candidature n’ayant été entendue cette semaine. Tandis que le président de l’Olympique Lyonnais affirmait que le nouveau sélectionneur devrait être officialisé ce week-end, le quotidien sportif estime que rien ne sera annoncé avant mardi ou mercredi. C’est évidemment le contrat qui lie Hervé Renard à l’Arabie Saoudite, et cela même si l’entraîneur français de 54 ans a une clause libératoire de 5 millions d’euros.

L'Arabie Saoudite veut garder encore un peu Hervé Renard

Le COMEX de la FFF a reçu les conclusions de la commission missionnée par Philippe Diallo pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France Féminine.



Il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre en @equipedefranceF https://t.co/zBeJK4ra8b — FFF (@FFF) March 9, 2023

S’il semble évident que la FFF ne signera pas un chèque de 5 millions d’euros pour racheter le contrat d’Hervé Renard, ce dernier doit également tourner le dos à un salaire actuel de 400.000 euros par mois. Mais celui qui a mené l’Arabie Saoudite à l’exploit contre l’Argentine lors de la dernière Coupe du Monde se heurte aussi à l’intransigeance de l’Arabie Saoudite. L’Equipe explique en effet que les dirigeants saoudiens comptent sur Hervé Renard pour deux matches amicaux prévus vendredi prochain, 24 mars, contre le Venezuela, puis le mardi suivant face à la Bolivie. Un baroud d'honneur qui ennuie un peu les dirigeants français, puisque dans la perspective du Mondial féminin de Football, qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août la France veut annonce la liste des joueuses retenues pour la fin du mois de mars. Même s'il n'a pas encore endossé le costume de sélectionneur tricolore, Hervé Renard aurait déjà un oeil sur la totalité des matchs joués par les internationales tricolores afin de ne pas trop perdre de temps. Et comme en plus il a décidé de travailler avec Eric Blahic, qui a été l'adjoint de Corinne Diacre avant de quitter cette fonction en 2021, sa relation avec Diacre s'étant tendue, Renard pourrait vite trancher dans le vif.