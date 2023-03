Gourvennec retire sa candidature à l'équipe de France féminine

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Reçu cette semaine par la Fédération Française de Football pour éventuellement remplacer Corinne Diacre, licenciée une semaine avant de son poste de coach des Bleues, Jocelyn Gourvennec a décidé de jeter l'éponge.

La poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine de football a fait l’objet d’un casting très réduit, et qui ce samedi a même tourné à une situation monopolistique. En effet, si Jocelyn Gourvennec et Hervé Renard semblaient encore en concurrence, avec un gros avantage pour l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite, le technicien breton a finalement décidé de retirer sa candidature. Et selon plusieurs sources, Jocelyn Gourvennec a contacté ces dernières heures Marc Keller, président de Strasbourg et membre du groupe chargé de recruter le successeur de Corinne Diacre.

🚨 Jocelyn #Gourvennec ne sera pas le prochain sélectionneur de l’#EDF féminine. @equipedefranceF



Il a annoncé au comité vouloir privilégier sa carrière en club.



Hervé #Renard semble donc en excellente position pour devenir le prochain sélectionneur des Bleues. — Paul Tchoukriel (@PaulTchoukriel) March 18, 2023

Pour justifier ce retrait, l’entraîneur laissé libre par le LOSC en juin 2022 a précisé qu’il était finalement plus intéressé par une carrière à la tête d’un club qu’à la tête de l’équipe de France féminine. Il n'y a donc plus qu'un seul homme en course, à savoir Hervé Renard, lequel doit désormais trouver une solution pour se libérer de son contrat avec l'Arabie Saoudite, une clause libératoire de 5 millions d'euros ayant été prévue lors de sa prolongation jusqu'en 2027.