« Le problème de Camavinga », Daniel Riolo est déçu

Equipe de France14 oct. , 18:30
parHadrien Rivayrand
Ce lundi, l'équipe de France a vécu une soirée compliquée en Islande avec un match nul frustrant. La prestation d'Eduardo Camavinga est loin de convaincre les fans et observateurs des Bleus. 
Si l'équipe de France n'est pas encore officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026, elle n'en est plus très loin. Avant le rendez-vous américain de l'été prochain, les places sont déjà chères au sein du groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur sera amené à faire des choix forts et veut que tous les joueurs qu'il sélectionne se donne au maximum. Ce lundi soir en Islande, la soirée aura été rude pour Eduardo Camavinga, pas forcément dans son assiette. Pas mal d'observateurs commencent à s'inquiéter du rendement récent de l'ancien Rennais, que ce soit avec la sélection ou le Real Madrid. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire. 

Camavinga, plus grave que prévu ? 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet fait un constat assez cinglant sur le milieu de terrain français : « Le problème de Camavinga, c'est que ça fait des années maintenant qu'il a tout et qu'on le voyait être non seulement un patron en Bleu mais aussi dans son club. L'année avant celle où il part de Rennes, entre tout ce qui est dit sur lui, tout ce talent qu'on lui voit - et c'est vrai qu'il l'a, en tous cas à ce moment-là... Je trouve que derrière, il ne m'a jamais complètement crevé les yeux »
Selon Daniel Riolo, Camavinga manque d'ailleurs de caractère, ce qui l'empêche de progresser depuis quelques mois : « Le football de haut niveau, c'est aussi du caractère. Surtout quand tu joues au milieu de terrain : quelle décision tu vas prendre, quelle passe tu vas tenter, quelle passe tu vas réussir ou rater, quelle frappe tu vas tenter, à quel moment tu vas être décisif ? Des milieux de terrain qui sont là et qui traversent des carrières où ils étaient plein de talent, je ne fais pas la liste mais il y en a »

En espérant que Camavinga retrouve prochainement des couleurs, surtout en club. Ce dimanche en Liga face à Getafe, il pourrait avoir du temps de jeu. Et il en a bien besoin après avoir déploré pas mal de blessures dernièrement. 
