ICONSPORT_273543_0012

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

Equipe de France14 oct. , 13:40
parCorentin Facy
1
Zinedine Zidane a encore répété ces derniers jours son souhait de devenir sélectionneur de l’équipe de France après Didier Deschamps. Mais alors que sa future nomination semble évidente, l’annonce se fait toujours attendre.
En poste depuis 2012, Didier Deschamps s’apprête à dire au revoir à l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus va disputer cet été sa dernière compétition avec le Mondial 2026 aux Etats-Unis. Une page immense de l’histoire du football français va se tourner et la question que se posent les observateurs est de savoir qui succèdera à « DD ». Un homme est l’immense favori : Zinedine Zidane, lequel a encore répété ces derniers jours son souhait le plus profond de devenir sélectionneur de l’équipe de France. Le mariage entre « Zizou » et la France est si évident que certains spécialistes se demandent pourquoi l’annonce n’a pas déjà été faite.
La réponse appartient peut-être à Didier Deschamps. Sur le plateau de Canal+, Paul Tchoukriel a estimé que l’actuel sélectionneur des Bleus avait son mot à dire sur le timing de l’annonce de son successeur afin de préparer au mieux ses joueurs à la Coupe du monde sans les perturber. Autrement dit, il n’est pas impossible selon notre confrère que tout soit déjà ficelé avec Zinedine Zidane mais qu’à la demande de Didier Deschamps, l’annonce soit pour l’instant en stand-by.

Lire aussi

EdF : Zidane prévient la France, il arriveEdF : Zidane prévient la France, il arrive
« Je ne sais pas si les relations entre Zidane et Deschamps sont idylliques. Je me souviens des interviews de Didier Deschamps quand on commençait à entendre le nom de Zinedine Zidane… Je ne me souviens pas que Deschamps ait cité son nom. Peut-être que Didier Deschamps a son mot à dire sur le timing de l’annonce du prochain sélectionneur parce que lui considère que ça pourrait faciliter ou mettre en danger son groupe. C’est normal qu’il ait son mot à dire là-dessus. C’est son ressenti, c’est lui qui connaît les joueurs » a lancé sur Canal+ le commentateur phare de la chaîne cryptée. Reste maintenant à voir si la Fédération française de football continuera d’entretenir le suspense ou si le nom du successeur de Didier Deschamps sera officialisé avant le début de la Coupe du monde 2026 aux USA.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_273498_0046
PSG

PSG : Messi met un uppercut à Paris en plein mercato

ICONSPORT_249774_0091
Bordeaux

C’est le feu à Bordeaux, la sanction va tomber

ICONSPORT_271414_0005
PSG

Le Real et le PSG négocient, c’est chaud

ICONSPORT_245105_0115
OM

L'OM fait un gros cadeau à Lens au mercato d'hiver

Fil Info

14:00
PSG : Messi met un uppercut à Paris en plein mercato
13:20
C’est le feu à Bordeaux, la sanction va tomber
13:00
Le Real et le PSG négocient, c’est chaud
12:40
L'OM fait un gros cadeau à Lens au mercato d'hiver
12:20
Paulo Fonseca refuse cet attaquant qui s'offre à l'OL
12:00
PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar
11:30
Clash Acherchour-Rothen : Le cas Thauvin fait polémique
11:00
Le futur Pedri a choisi l'OM, le Barça peut rager
10:40
Cinq clubs se placent pour Lewandowski

Derniers commentaires

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Toujours de la désinformation dans les articles sur Greenwood.....non MU ne possède pas 50% mais 40%.

Islande-France : Un point c'est tout

Rires, c'est facile de voir quand tu commentes sous l'emprise de l'alcool via ta syntaxe et l'heure de parution de tes commentaires. Simple comme bonjour.

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Pourtant attendre Zidane au PSG quand on a un des meilleurs technicien du monde aux commandes ?

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading