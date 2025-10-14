EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

Toujours de la désinformation dans les articles sur Greenwood.....non MU ne possède pas 50% mais 40%.
Rires, c'est facile de voir quand tu commentes sous l'emprise de l'alcool via ta syntaxe et l'heure de parution de tes commentaires. Simple comme bonjour.
Pourtant attendre Zidane au PSG quand on a un des meilleurs technicien du monde aux commandes ?
On ne doit pas parler de ça avant la cdm.
A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
👀 Un coup d’œil sur le classement 📊 Nos Bleus restent en tête du groupe avec 3 points d’avance 🇫🇷💪 Le 13 novembre, un match décisif pour la qualif à la Coupe du monde nous attend face à l’Ukraine (2e) 🇺🇦 Réservez vos places dès maintenant 👉 l-fff.co/4oi0yzK 🎟️