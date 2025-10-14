EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

Zinedine Zidane a encore répété ces derniers jours son souhait de devenir sélectionneur de l’équipe de France après Didier Deschamps. Mais alors que sa future nomination semble évidente, l’annonce se fait toujours attendre.

En poste depuis 2012, Didier Deschamps s’apprête à dire au revoir à l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus va disputer cet été sa dernière compétition avec le Mondial 2026 aux Etats-Unis. Une page immense de l’histoire du football français va se tourner et la question que se posent les observateurs est de savoir qui succèdera à « DD ». Un homme est l’immense favori : Zinedine Zidane, lequel a encore répété ces derniers jours son souhait le plus profond de devenir sélectionneur de l’équipe de France . Le mariage entre « Zizou » et la France est si évident que certains spécialistes se demandent pourquoi l’annonce n’a pas déjà été faite.

La réponse appartient peut-être à Didier Deschamps. Sur le plateau de Canal+, Paul Tchoukriel a estimé que l’actuel sélectionneur des Bleus avait son mot à dire sur le timing de l’annonce de son successeur afin de préparer au mieux ses joueurs à la Coupe du monde sans les perturber. Autrement dit, il n’est pas impossible selon notre confrère que tout soit déjà ficelé avec Zinedine Zidane mais qu’à la demande de Didier Deschamps, l’annonce soit pour l’instant en stand-by.

« Je ne sais pas si les relations entre Zidane et Deschamps sont idylliques. Je me souviens des interviews de Didier Deschamps quand on commençait à entendre le nom de Zinedine Zidane… Je ne me souviens pas que Deschamps ait cité son nom. Peut-être que Didier Deschamps a son mot à dire sur le timing de l’annonce du prochain sélectionneur parce que lui considère que ça pourrait faciliter ou mettre en danger son groupe. C’est normal qu’il ait son mot à dire là-dessus. C’est son ressenti, c’est lui qui connaît les joueurs » a lancé sur Canal+ le commentateur phare de la chaîne cryptée. Reste maintenant à voir si la Fédération française de football continuera d’entretenir le suspense ou si le nom du successeur de Didier Deschamps sera officialisé avant le début de la Coupe du monde 2026 aux USA.