CdL : Le match Nîmes-ASSE menacé par la pluie

Ce mercredi soir, Nîmes reçoit l'AS Saint-Etienne pour le compte des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Mais l'incertitude est grande concernant le déroulement de cette rencontre. En effet, des trombes d'eau tombent sur la région gardoise depuis des heures et si dans un premier temps la pelouse du stade des Costières était bâchée, elle ne l'est plus depuis 17h, alors que la pluie est toujours intense. Du côté du Nîmes Olympique et de l'AS Saint-Etienne, histoire de rigoler, on a proposé à la LFP via les réseaux sociaux, de jouer ce match mais en water-polo. C'est l'arbitre qui décidera un peu plus tard si ce match pourra se dérouler, la pelouse étant de plus en plus gorgée d'eau.