CdL : Gasset rêve d'un faux-pas du PSG pour que l'ASSE en profite

Dans : Coupe de la Ligue, ASSE, PSG.

Mercredi soir, c’est avec un effectif très réduit que l’ASSE se présentera sur la pelouse de Nîmes en 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Avec des blessés et des joueurs au repos, Jean-Louis Gasset sera contraint d’innover pour son onze de départ. Et pourtant, il compte bien exister dans cette compétition. Même si en conférence de presse, il a reconnu qu’il fallait espérer que le PSG se fasse accrocher à un moment dans la compétition pour vraiment rêver d’aller au bout de celle-ci…

« On ne va pas faire l'impasse comme la saison dernière où on avait mis beaucoup de joueurs remplaçants car le samedi suivant, on jouait contre Caen. C'était un match décisif. On va essayer de bien maîtriser les deux matches de cette semaine et gérer au mieux l'effectif pour les gagner. Trouver une place pour les coupes, c'est compliqué. Il est possible qu'à un moment, le PSG se fasse accrocher… On va se donner toutes les chances de passer ce tour. Tout le monde peut rêver d'aller au Stade de France » a expliqué Jean-Louis Gasset, conscient que le PSG rafle tout depuis de nombreuses années dans les deux coupes nationales. Mais qui aura forcément des regrets si l’ASSE passe à la trappe l’année où Paris se manque dans une compétition…