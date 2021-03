TV : PSG-Lille attire 2,52 millions de téléspectateurs

Dans : Coupe de France.

La victoire du PSG contre Lille en huitième de finale de la Coupe de France a ressemblé 2,52 millions de téléspectateurs sur France 2 mercredi à 17h45.

Après une longue polémique, le choc entre le PSG et Lille (3-0), initialement programmé à 14 heures, avait été déplacé à 17h45 par France 2 qui a accepté de sacrifier ses jeux de la fin d’après-midi. France Télévision ne doit pas regretter ce choix puisque le huitième de finale de la Coupe de France entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin a réalisé une belle audience avec 2,52 millions de téléspectateurs et un pic à 3,1 millions en cours de match. Une audience supérieure à celle réalisée en prime-time à 21 heures pour Brest-PSG lors des 16es de finale de la Coupe de France, qui avait réalisé une moyenne de 2 millions de téléspectateurs.