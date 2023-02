TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes voir le Classique ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Quelques semaines avant un affrontement qui sentira bon la poudre en Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont déjà croiser le fer en huitièmes de finale de Coupe de France cette semaine.

Quelle heure pour OM – PSG ?

C’est un peu une finale avant l’heure entre Marseille et Paris. Le tirage au sort ayant bien fait les choses (ou pas selon certains), ce choc entre l’OM et le PSG s’annonce grandiose. Surtout dans un Stade Vélodrome qui sera chaud bouillant. Cette rencontre se disputera en prime-time ce mercredi 8 février à 21h10. La partie sera arbitrée par François Letexier.

Sur quelles chaînes suivre OM – PSG ?

Avec un Classique au programme de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, FR3 n’a pas mis longtemps à choisir le match qui sera diffusé en clair et en gratuit sur une chaîne de la TNT. Ce qui signifie donc que ce OM - PSG sera diffusé sur les caméras de France 3, en plus d’être aussi sur beIN Sports 1, la chaîne officielle de la CDF.

Sur la 3, les commentaires seront assurés par Fabien Lévêque et Djibril Cissé, alors qu’Arnaud Matteoli sera en bord terrain. Sur beIN, Christophe Josse et Daniel Bravo seront au micro, Julien Chaput sera en bord terrain, alors que la présentation de l’avant-match sera effectuée par Florian Genton et son duo de consultants Marcel Desailly - Luis Fernandez.

OM / PSG sur BeIN SPORTS 1 ce mercredi à 21h10 en 1/8e de finale de la Coupe de France.

Commentaires : C. Josse et D. Bravo.

Bord terrain : @Julienchaps

Avant match à 20h15 avec @Florian_genton et les consultants @marceldesailly et Luis @Fernandez_beIN. pic.twitter.com/evg4uaObfO — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 6, 2023

Les compos probables de OM - PSG :

Suite à sa défaite contre Nice en Ligue 1, qui repousse maintenant l’OM à huit longueurs du PSG dans la course au titre, les Phocéens ont clairement envie de se racheter devant leurs supporters. Pour cela, quoi de mieux que d’éliminer Paris de la Coupe de France ? Pour ce match, Igor Tudor devra aligner sa meilleure équipe sans Bailly ni Balerdi (suspendus).

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Under, Malinovski - Alexis Sanchez.

Une semaine avant d’affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG passera un énorme test sur la pelouse du Vélodrome. Pour ce choc de Coupe de France contre son meilleur ennemi, Paris alignera son meilleur onze, sans Mbappé et Sanches (blessés). Par contre, Neymar, Ramos et Verratti feront leur retour dans le groupe de Christophe Galtier.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes - Vitinha, Verratti, Ruiz - Messi, Ekitike, Neymar.