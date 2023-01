TV : Hyères - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Invincible en L1 depuis le début du mois de novembre, l’OM ambitionne de faire un joli parcours en Coupe de France. Mais avant de rêver à une éventuelle finale au Stade de France, le club phocéen devra d’abord venir à bout des amateurs d’Hyères.

Quelle heure pour Hyères - OM ?

Incapable de gagner le moindre trophée depuis sa dernière victoire en Coupe de la Ligue en 2012, l’OM aimerait bien dépoussiérer son palmarès cette année. Et pour cela, Marseille devra tout donner en Coupe de France, vu que la L1 semble destinée au PSG. Autant dire que Marseille va devoir faire le job contre Hyères lors des 32es de finale. Une rencontre qui se jouera ce samedi 7 janvier à 15h30 au Stade Francis Turcan de Martigues. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelles chaînes suivre Hyères - OM ?

Programmé en plein après-midi, ce match entre le club de National 2 d’Hyères et l’OM sera l’une des affiches du week-end. Et c’est donc pour cette raison qu’il sera proposé au plus grand nombre de téléspectateurs, sachant que cette rencontre de Coupe de France sera diffusée en clair sur France 3, mais aussi sur beIN SPORTS 1, la nouvelle chaîne principale de la célèbre compétition nationale.

La compo probable de l’OM contre Hyères :

🎙 Suivez la conférence de presse d’avant #OMHFC en compagnie du coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2023

Revenu sur le podium de la Ligue 1 grâce à sa belle reprise post-Coupe du Monde avec des succès contre Toulouse (6-1) et Montpellier (2-1), l’OM veut poursuivre sa bonne série. Pour cela, Marseille ne devra pas se faire surprendre par le club de Mourad Boudjellal, qui avait tenté de racheter l’OM il y a quelques années. Habitué à perdre contre des équipes amateurs, comme Andrézieux en 2019 ou Canet en 2021, Marseille devra faire respecter son rang contre une N2. Même si pour cette rencontre, Igor Tudor devra composer sans Clauss, ni Gigot, ni Tavares, alors que Payet est incertain.

La compo probable de l’OM : Ruben Blanco - Kaboré, Balerdi, Bailly, Kolasinac - Gueye, Rongier, Veretout - Under, Alexis Sanchez, Dieng