PSG : Verratti et Kimpembe forfaits, Neymar incertain à Dijon

Dans : Coupe de France.

Mercredi, le Paris Saint-Germain affronte Dijon en quart de finale de la Coupe de France (18h30), avec encore une belle liste d’absents.

Et pour cause, Thomas Tuchel a annoncé en conférence de presse les forfaits de Presnel Kimpembe et de Marco Verratti, touchés contre Lyon. Deux absences qui viennent s’ajouter à celles de Marquinhos, d'Abdou Diallo et de Colin Dagba. Quant à Neymar, il demeure incertain en raison de douleurs aux lombaires. « Il n'a pas l'obligation de jouer à Dijon pour être prêt contre Dortmund » a expliqué Thomas Tuchel, lequel a par ailleurs annoncé dans un grand sourire les retours de Thiago Silva et de Juan Bernat.