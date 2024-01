Le match Orléans-PSG inversé ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Après avoir reçu Toulouse lors du Trophée des Champions, le PSG pourrait s’éviter un nouveau déplacement lors du prochain tour de Coupe de France.

En effet, la pelouse d’Orléans est déclarée impraticable en ce moment, en raison d’un défaut de sablage qui avait provoqué la découverte de bouts de verre sur le terrain. Depuis, la mairie refuse de donner le feu vert sans travaux conséquents, qui viennent de commencer, et pourraient ne pas se terminer à temps. Surtout avec le froid et la neige qui perturbent les interventions dans le Loiret. Résultat, si Orléans a récemment pu évoluer sur un terrain annexe ou sur le stade de rugby de la ville, c’est bien évidemment impossible à envisager pour accueillir le PSG. Le Stade de la Source et ses 7000 places est aux normes, mais il faut que son terrain le soit également, ce qui n’est toujours pas le cas actuellement.

Décision d'ici jeudi !

Il a neigé au Parc des Princes ❄️ pic.twitter.com/e1qO6ANhzU — 𝒀𝑨𝑺𝑬𝑬𝑵 🇩🇿 (@YaseenPvris) January 9, 2024

Faute d’un règlement du problème rapide, l’inversion du match pourrait avoir lieu, ce qui permettrait au PSG de recevoir l’US Orléans au Parc des Princes. Ce serait un gros coup pour la formation de National, qui n’a plus que 48 heures pour trouver une solution, sans quoi la FFF prendra les devants en vue du match qui aura lieu dans 10 jours.