L'US Thionville connait la recette, l'OM va trembler

Par Adrien Barbet

Dimanche 7 janvier, pour son premier match de l'année, l'Olympique de Marseille va affronter l'US Thionville en 32e de finale de la Coupe de France. L'entraîneur du club amateur croit en un exploit.

Marseille et la Coupe de France, c'est une histoire particulière. Si le club de la cité phocéenne a remporté 10 éditions, les Olympiens sont impuissants depuis 1989, date du dernier titre, avec un total de quatre finales perdues mais surtout des humiliations subies face à des clubs amateurs comme Carquefou, Andrézieux, Canet-Roussillon ou encore Grenoble. Ainsi, Julien François sait que face à l'OM, la magie de la Coupe de France peut opérer. L'entraîneur du club qui évolue en National 3 s'est exprimé à l'occasion d'un entretien avec Ouest France, sur les chances de qualification de l'US Thionville Lusitanos. De plus, les Mosellans ont un motif d'espoir puisqu'ils ont battu Annecy au tour précédent, pensionnaire de ligue 2 mais surtout le bourreau des Marseillais la saison dernière en Coupe de France.

Thionville rêve de l'exploit face à l'OM

« On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots. On y va avec toute l’humilité, le respect qu’on a pour un club et une institution comme Marseille. Mais en sachant aussi que si des Carquefou, des Andrézieux, des Canet-Roussillon, des Grenoble l’ont fait en leur temps, il n’y a pas de raison qu’on ne se donne pas les moyens de rivaliser avec eux et sur un match d’arriver à créer l’exploit. C’est cet objectif-là qu’on doit garder en tête » a déclaré le coach de Thionville, conscient que bien que la tâche parât rude, elle n'est pas insurmontable. Marseille qui rêve d'aller enfin au bout en Coupe de France, devra donc se méfier et être réaliste face à la formation de Julien François. Il faut dire que l'OM a pris la fâcheuse habitude de se mettre dans la panade d'entrée de jeu lors des dernières éditions, souvent contre des équipes bien inférieures.