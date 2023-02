CdF : Un OM en feu élimine le PSG !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 1/8e de finale

Orange Vélodrome

OM-PSG 2-1

Buts : Sanchez (31e sur pen.), Malinovskyi (57e) pour l’OM ; Ramos (45e+2) pour le PSG

L'OM a logiquement dominé le PSG 2-1 dans un huitième de finale de coupe de France de grande qualité. L'OM met fin à sa série noire à domicile contre les Parisiens qui eux inquiètent encore un peu plus.

Rarement un classique était aussi attendu que ce OM-PSG des huitièmes de finale de la coupe de France. 65 000 Marseillais garnissaient même le Vélodrome et ils n'étaient pas déçus. L'OM rentrait tambour battant, dominant le PSG grâce à une plus forte intensité mise sur le match. Même si Mendes venait tester les réflexes de Lopez (3e), les occasions étaient marseillaises. Under obligeait Donnarumma à une belle envolée (5e). L'Italien était fortement sollicité mais il repoussait les tirs de Malinvoskyi, Sanchez ou Guendouzi. La volonté marseillaise était finalement récompensée. Under était bousculé dans la surface par Ramos, le pénalty était transformé tranquillement par Sanchez. Le PSG sortait enfin la tête de l'eau avant le repos. Neymar trouvait le poteau de Pau Lopez (39e) d'une belle frappe enroulée avant que Ramos ne calme le Vélodrome d'une tête sur corner juste avant le repos.

𝑮 𝑹 𝑰 𝑵 𝑻 𝑨 🔥 pic.twitter.com/zZdu80LsaN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023

Au retour des vestiaires, le match conservait la même intensité folle avec l'OM comme pilote des débats. Les Phocéens continuaient à pousser face à des Parisiens dans un mauvais soir. Mbemba centrait pour Sanchez, lequel était contré par la défense parisienne. Le ballon revenait sur Malinovskyi qui envoyait une mine dans la lucarne. Derrière, les stars parisiennes Messi et Neymar n'arrivaient pas à inquiéter Pau Lopez. La Pulga très décevant ce soir ratait même totalement une frappe bien placé. Le dernier frisson pour les Marseillais arrivait dans les arrêts de jeu mais Ramos était signalé hors-jeu alors qu'il semblait avoir fait entrer le ballon dans le but. L'OM s'imposait finalement 2-1 pour rejoindre les quarts de finale et enfin battre le PSG au Vélodrome. Des Parisiens qui subissent un nouvel échec logique, à six jours désormais du match contre le Bayern.