CdF ‍: Lorient coule à Sochaux, Bordeaux évite le pire

Pour Lorient, l'année 2024 débute de la pire des façons, puisque le club breton, déjà à la dérive en Ligue 1, a été éliminé par Sochaux (2-1). Pas de quoi améliorer l'ambiance.

Désormais en National, le FC Sochaux s'est offert un beau cadeau en ce début d'année, puisque dans un stade Bonal ivre de bonheur, mais loin d'être plein, les Doubistes ont éliminé Lorient (2-1) en 32e de finale de la Coupe de France. C'est un penalty de Macalou au bout du temps additionnel qui a donné la victoire aux joueurs sochaliens et enfoncé un peu plus les Merlus dans la crise. Actuellement classé 17e et relégable en Ligue 1, le club breton ne pouvait pas faire pire et même s'il a décidé de maintenir sa confiance à Régis Le Bris, Loïc Féry doit tout de même se poser des questions.

🏁 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐅𝐂𝐒𝐌 !!!



Dans un match de folie et portés par un public en feu, les Sochaliens font tomber le FC Lorient en Coupe de France et se qualifient pour les 16es de finale.



BRAVO MESSIEURS 🫡



2⃣-1⃣ #FCSMFCL 🏆 pic.twitter.com/HdI9ibnvtk — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 6, 2024

Autre équipe qui a flirté avec l'humiliation, Bordeaux. Après avoir longtemps été menés 1-0 par l'équipe de Sannois Saint-Gratien (N3), les Girondins ont eu besoin des tirs au but pour s'en sortir et se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France (1-1, 4 tab à 2).