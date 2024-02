CdF ‍: Le tirage des quarts de finale à 20h sur France 3

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

En dehors du match qui doit encore se dérouler ce jeudi soir entre Rouen et Monaco, tous les autres 1/8e de finale ont livré leur verdict. Cinq clubs de Ligue 1 sont au rendez-vous avec le PSG, l’OL, Nice, Rennes et Strasbourg. Valenciennes (Ligue 2), Le Puy (National 2) et donc Monaco ou Rouen forment les équipes concernées par le tirage au sort des quarts de finale. Celui-ci aura lieu avant le dernier match, à partir de 20h00 sur France 3 ce jeudi soir.