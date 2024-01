CdF ‍: Brest et Monaco soufflent, Nantes pleure, l'exploit pour Le Puy

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Après avoir plutôt bien vécu leur entrée en jeu, les formations de Ligue 1 étaient attendues lors de ces 16e de finale de la Coupe de France. L’OL avait difficilement fait le travail ce vendredi soir à Bergerac, et c’est resté globalement positif pour les formations de l’élite.

Mené et malmené à Trélissac, Brest a fini par s’imposer 2-1 grâce à des buts de Lala (sur pénalty) et Satriano dans le dernier quart d’heure. Même alerte aussi pour Monaco, rattrapé à Rodez mais qui a finalement pu s’imposer 3-1 avec notamment un triplé de l’inévitable Ben Yedder. Dans l’un des chocs de ce samedi soir, Nice était attendu à Bordeaux, mais les Aiglons ont su tenir à distance les Girondins, pour s’imposer 3-2.



Le nouveau petit Poucet est pour l’instant, Le Puy, formation de N2, qui a pris le meilleur sur Dunkerque 2-1 dans une ambiance bouillante en Auvergne. L’autre surprise vient de Nantes, qui n’en finit plus de couler et s’est fait battre à domicile par Laval grâce au seul but de l’inévitable Tchoukounté (0-1). Cela commence à sentir très mauvais pour Jocelyn Gourvennec, qui n’a pas connu une seule fois la victoire depuis son arrivée. Dans le match entre équipes de Ligue 2, Valenciennes a créé une petite suspension en s’imposant 2-1 face au Paris FC, de quoi donner une bouffée d’air frais aux Nordistes, derniers de Ligue 2.