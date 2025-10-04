L'Italie encore privée de Coupe du monde ?

La tension monte en Italie autour du match de la Nazionale contre Israël, dans 10 jours. La Fédération craint des sanctions si la rencontre ne peut pas avoir lieu.

La trêve internationale d’octobre sera de mise après ce dernier week-end de championnat. En Italie, l’actualité est autant tournée vers la lutte pour la première place qui concerne quasiment tous les gros bras, puisque la Juventus, l’Inter Milan, la Roma, le Milan AC et Naples se tiennent en trois points, que sur le prochain match de la Nazionale. Les éliminatoires de la Coupe du monde sont une véritable hantise pour les tifosis, qui ont vu leur pays être éliminé de la course à la Coupe du monde en Russie et au Qatar, soit les deux derniers Mondiaux.

Et désormais, la fédération italienne de football a prévu qu’une action d’ampleur lors du prochain match pourrait provoquer une troisième absence, cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. En effet, l’Italie doit recevoir Israël, et les manifestations prévues à Udine et dans tout le pays contre ce match et pour la reconnaissance de la Palestine enflamment la Botte. Le monde politique a pris fait et cause pour un report de la rencontre, pour permettre à l’actualité sur le sujet de se calmer, mais ce n’est pas la fédération qui décide. Sachant que l’UEFA et la FIFA n’ont pris aucune sanction contre Israël, si la rencontre ne pouvait pas se jouer, cela pénaliserait le pays organisateur et la Squadra Azzurra laisserait filer la Norvège en tête de son groupe.

L’Italie a désormais 10 jours pour trouver une solution alors que l’UEFA a confirmé que le match était programmé comme prévu. La tension monte de l’autre côté des Alpes, alors que l’Italie est le troisième exportateur d’armes vers Israël, après les Etats-Unis et l’Allemagne, et que les manifestants ont pour ambition de bloquer le pays tant qu’il ne prend pas des mesures permettant de mettre la pression sur Israël.