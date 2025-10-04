ICONSPORT_269688_0033

L'Italie encore privée de Coupe du monde ?

Coupe du monde 202604 oct. , 10:20
parGuillaume Conte
1
La tension monte en Italie autour du match de la Nazionale contre Israël, dans 10 jours. La Fédération craint des sanctions si la rencontre ne peut pas avoir lieu. 
La trêve internationale d’octobre sera de mise après ce dernier week-end de championnat. En Italie, l’actualité est autant tournée vers la lutte pour la première place qui concerne quasiment tous les gros bras, puisque la Juventus, l’Inter Milan, la Roma, le Milan AC et Naples se tiennent en trois points, que sur le prochain match de la Nazionale. Les éliminatoires de la Coupe du monde sont une véritable hantise pour les tifosis, qui ont vu leur pays être éliminé de la course à la Coupe du monde en Russie et au Qatar, soit les deux derniers Mondiaux. 
Et désormais, la fédération italienne de football a prévu qu’une action d’ampleur lors du prochain match pourrait provoquer une troisième absence, cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. En effet, l’Italie doit recevoir Israël, et les manifestations prévues à Udine et dans tout le pays contre ce match et pour la reconnaissance de la Palestine enflamment la Botte. Le monde politique a pris fait et cause pour un report de la rencontre, pour permettre à l’actualité sur le sujet de se calmer, mais ce n’est pas la fédération qui décide. Sachant que l’UEFA et la FIFA n’ont pris aucune sanction contre Israël, si la rencontre ne pouvait pas se jouer, cela pénaliserait le pays organisateur et la Squadra Azzurra laisserait filer la Norvège en tête de son groupe. 
L’Italie a désormais 10 jours pour trouver une solution alors que l’UEFA a confirmé que le match était programmé comme prévu. La tension monte de l’autre côté des Alpes, alors que l’Italie est le troisième exportateur d’armes vers Israël, après les Etats-Unis et l’Allemagne, et que les manifestants ont pour ambition de bloquer le pays tant qu’il ne prend pas des mesures permettant de mettre la pression sur Israël. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272416_0129 (1)
OM

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272084_0003
PSG

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:40
Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
12:00
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
11:01
PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:00
PSG : L'Arabie Saoudite ne lâche pas Marquinhos

Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading