CdM 2026 : L’Italie s’en sort par miracle face à Israël





Menés à deux reprises, les Italiens se sont très péniblement rassurés face à Israël ce lundi soir avec une victoire 5-4. L’Italie menait 4-2 à 3 minutes de la fin, avant de se faire remonter au score mais de marquer le but victorieux dans les arrêts de jeu par Tonali. Un succès qui permet de rester dans la course à la qualification, avec la deuxième place actuelle à trois longueurs de la Norvège, avec le même nombre de matchs joués.

Le Danemark et la Croatie solides

Dans les autres groupes, la Croatie a poursuivi son parcours sans faute en s’imposant 4-0 face au Monténégro. Le Danemark a remporté un précieux succès en Grèce sur le score de 3-0 pour prendre la tête de son groupe devant l’Ecosse. La Suisse a été impériale contre la Slovénie, avec une victoire 3-0 qui permet aux Helvètes de profiter pleinement de la défaite surprise de la Suède au Kosovo (2-0).