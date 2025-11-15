cristiano ronaldo victime d une triste polemique ronaldo 187 395267

Cristiano Ronaldo à la retraite, ça balance sur RMC

Coupe du monde 202615 nov. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Cristiano Ronaldo devrait disputer une nouvelle Coupe du monde dans quelques mois du côté de l'Amérique du Nord. Mais ses prestations avec le Portugal sont très loin de rassurer. 
Le Portugal se complique la vie dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Après un match nul frustrant face à la Hongrie, les Lusitaniens ont récemment perdu en Irlande. De quoi agacer beaucoup de fans et observateurs du football portugais. Cristiano Ronaldo n'échappe pas aux critiques, lui qui n'aura pas su faire la différence en Irlande, écopant même d'un carton rouge pour un geste totalement déplacé. A 40 ans, CR7 veut encore apporter au Portugal. Mais son désir de continuer à jouer en sélection ne sert pas forcément les intérêts de son pays, selon Kevin Diaz. 

Cristiano Ronaldo n'est plus l'homme de la situation ? 

Lors d'un passage sur RMC ces dernières heures, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « Ronaldo aurait dû arrêter la sélection il y a bien longtemps. Je sais ce qu'il représente pour le pays mais il faut savoir s'arrêter. Il continuera de marquer des buts. Mais je ne crois pas que l'équipe soit meilleure avec lui. Ils peuvent gagner des matchs mais à partir du moment où l'équipe est vampirisée avec un joueur de son envergure, il y a un souci. Le Portugal a besoin qu'il libère la place pour libérer les autres. Il faut une équipe plus collective, un peu comme l'Espagne. Il y a beaucoup de bons joueurs de foot. Comme Mbappé au PSG, le Portugal a besoin de se libérer. Parce que là, à un moment, c'est fatigant »

